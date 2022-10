Otros alumnos respaldan al profesor de baile acusado de abusos sexuales a un menor

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Otros alumnos de la academia de baile que dirigía en Palma un profesor abusado de abusos sexuales a un menor han respaldado este miércoles al coreógrafo, asegurando que nunca vieron nada "raro" y que no se creen la denuncia de su compañero.

Estos testigos, propuestos por la defensa, han comparecido en la que ha sido la tercera sesión del juicio, celebrado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.

En el banquillo se sientan el profesor y su marido, acusados de someter al menor a masturbaciones y de exhibirle vídeos pornográficos. La Fiscalía pide penas de cárcel que suman 23 años y 10 meses, así como una indemnización de 5.000 euros por los daños morales.

En la primera sesión del juicio, este lunes, ambos negaron las acusaciones. El profesor atribuyó la denuncia a un conflicto empresarial con la madre, que era su socia a partes iguales en la academia de baile.

Los alumnos que han comparecido este miércoles han bailado durante años con este profesor, desde que eran muy pequeños. Algunos de ellos todavía son menores de edad.

Todos han coincidido en señalar que conocían el conflicto empresarial entre el profesor denunciado y la madre del menor, que eran socios a partes iguales en la academia. Igualmente han asegurado que el chico comenzó a tener mal comportamiento e incluso que "era un malcriado".

Asimismo, han dicho que el profesor era muy "estricto" en los entrenamientos, pero que nunca se sintieron "humillados" por él y que las coreografías no eran "sexualizadas". "Es estricto, a mí me gusta trabajar así bajo presión, pero no me he sentido nunca humillada", ha dicho una alumna.

También han negado haber recibido ningún vídeo pornográfico enviado por el profesor y han subrayado que el hombre "jamás" tuvo ningún comportamiento inadecuado, de tipo sexual, hacia ellos.

En este sentido han dicho que "nunca" vieron al profesor "tocar el culo" a alumnas, como afirmó este martes otro testigo. Tampoco vieron los supuestos tocamientos a la víctima que habrían ocurrido durante un vuelo a EE.UU. para participar en una competición.

Una de las testigos es una bailarina de 17 años que mantiene una estrecha colaboración profesional con el acusado, y que en la época de los hechos viajó en muchas ocasiones con la víctima y el denunciado para participar en competiciones y eventos. La joven ha mantenido que el profesor y el alumno no durmieron solos en un viaje a Sevilla en el que habría tenido lugar el primer episodio de abusos.

Asimismo, estos testigos han señalado que la familia del menor acudió a un evento en un teatro de Palma días después de poner la denuncia y que se comportaron "como siempre".

ATRIBUYEN LA DENUNCIA A "ENVIDIAS"

En conjunto, todos estos testigos han rechazado la versión del denunciante y han atribuido la denuncia a "celos" y "envidias" y al conflicto empresarial entre la madre del menor y el profesor denunciado por el control de la empresa.

Creen que la mujer "quería quedarse con la academia" y que otros bailarines estaban "resentidos porque serían ser él", ya que era un coreógrafo de éxito. "Quería ser el mejor pisando a los demás", ha dicho una de las testigos.

Así, han mantenido que la denuncia fue del todo "inesperada" "Me cuesta creerla todavía, sigo sin asimilarla después de tantos años", ha dicho una de las bailarinas.

EMPEORARON SUS NOTAS

Este miércoles también ha declarado el jefe de estudios del centro del menor, que ha explicado que el chico tenía un buen rendimiento y después empeoraron sus notas. "Había pasado de aprobar todo a suspender seis", ha indicado el docente. La acusación cree que esto fue consecuencia de los abusos.

Por otra parte, una psicóloga de la Unidad de Tratamiento del Abuso Sexual Infantil (Utasi) ha explicado que el menor al principio "intentaba mostrarse invulnerable" pero posteriormente admitió cómo se había sentido "manipulado y traicionado". También ha hablado de las secuelas que ha supuesto lo ocurrido y cómo quiso alejarse del baile porque lo asociaba al "sometimiento".