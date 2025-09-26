La PAH denunciará en la Mesa de la Vivienda la cesión de suelo público a promociones privadas

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca participa este viernes en la Mesa de la Vivienda de Baleares, que se celebrará en el Espacio Ibavi Francesc Quetglas, y lo hará para denunciar la cesión de suelo público a promociones privadas.

"Asistimos a esta mesa para aportar la perspectiva de la población más desfavorecida de nuestra sociedad, la que no tiene recursos, la que es excluida y privada del derecho a una vivienda digna, expulsada del mercado inmobiliario, necesitada de recursos institucionales que ofrezcan una vivienda digna", han indicado en un comunicado.

La plataforma ha rechazado las políticas de vivienda que se alejan de la universalidad del derecho a la vivienda, así como la cesión de suelo público a promotoras privadas en lugar de aprovechar estos espacios para construir, desde el sector público, viviendas donde el precio del alquiler se mida por las circunstancias de las personas y familias que tienen necesidad.

"A pesar de tener herramientas legislativas, estatales y autonómicas, el Govern opta para favorecer al sector privado, cuyo objetivo es tener beneficios, especulando con la vivienda como si fuera un bien de mercado", han añadido.

El colectivo ha reiterado que la turistificación, la gentrificación y la falta de regulación del alquiler vacacional, expulsan a la ciudadanía de su tierra natal y la trata como personas de segunda o tercera categoría.

La PAH ha pedido, además de medidas valientes, medidas justas, políticas que desmercantilicen la vivienda y la protejan como un derecho constitucional.

Entre otras medidas, han reclamado también que se declaren zonas tensionadas las zonas donde el precio de la vivienda no esté al alcance de la población trabajadora, alquileres sociales para las personas y familias más desfavorecidas y regulación del alquiler vacacional.