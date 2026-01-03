Los pajes reales llegan a Palma para recoger las cartas de los niños a los Reyes Magos - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los pajes reales han llegado este sábado al Ayuntamiento de Palma para recoger las cartas que los niños palmesanos han escrito a los Reyes Magos de Oriente.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha recibido a los emisarios reales en torno a las 12.00 horas, junto a la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Lourdes Roca.

Los pajes reales han llegado a la plaza de Cort, acompañados de su comitiva, el jefe de los Carteros y el portaestandartes, y, tras ser recibidos por la máxima autoridad de 'Ciutat' han leído los mensajes que los Reyes Magos han preparado para los niños palmesanos.

Los más pequeños de la casa se han dado cita esta jornada acompañados por padres y abuelos en la plaza de Cort, donde desde las 11.30 horas se ha podio disfrutar de ambientación musical y diversas actuaciones que anunciaban la llegada de los pajes reales a Palma.