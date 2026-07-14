El Palacio de la Almudaina reabrirá el 29 de julio con nuevos espacios para visitar

Archivo - Cort da luz verde a la petición de Patrimonio Nacional para reformar el interior del Palacio de La Almudaina - PATRIMONIO NACIONAL - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Real de la Almudaina reabrirá sus puertas el próximo 29 de julio tras concluir su rehabilitación integral, que ha permitido ampliar el recorrido con nuevos espacios hasta ahora cerrados al público, renovar la museografía y modernizar la iluminación monumental del edificio.

Según ha informado Patrimonio Nacional en un comunicado, el nuevo recorrido propone un itinerario cronológico por la historia del edificio, desde sus orígenes romanos y la etapa musulmana de Madina Mayurqa hasta el Reino de Mallorca, su incorporación a la Corona de Aragón y la etapa borbónica.

La visita concluye en el Salón del Trono, que ha sido ambientado en la época de Alfonso XIII. Además, por primera vez incorpora espacios como el Palacio de la Reina, en la planta superior, con salas dedicadas a las visitas de la familia Borbón durante el siglo XIX y, especialmente, a la estancia de Isabel II en Baleares en 1860.

La rehabilitación también ha incluido la renovación de la museografía mediante la retirada de obras sin vinculación histórica con el Palacio y la incorporación de retratos, mobiliario de época y monedas romanas procedentes de las colecciones de Patrimonio Nacional, hasta ahora conservadas en Madrid, así como cerámicas romanas y ánforas cedidas en depósito por el Museu de Mallorca.

Entre las piezas más destacadas del nuevo recorrido figura un león de mármol blanco del siglo X, vinculado a un surtidor de las albercas del Huerto de la Reina. Tras su restauración integral y por motivos de conservación, la escultura se exhibe ahora en el interior del palacio, en una sala dedicada al periodo islámico de Mallorca.

El recorrido incorpora también otras obras singulares, como un grifo de bronce del siglo XII con boca en forma de cabeza de león y el tímpano de la Coronación de la Virgen, realizado entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV para la portada original de la capilla de Santa Ana.

La intervención incluye asimismo un nuevo Centro de Recepción de Visitantes, ubicado en la planta baja y con acceso desde el Portal Mayor a través del Patio de Armas. El espacio dispone de vestíbulo, taquilla, consigna y tienda para mejorar la acogida y orientación de los visitantes.

Esta rehabilitación ha supuesto una inversión de 2,57 millones de euros, financiada en su mayor parte con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con motivo de la reapertura, la entrada será gratuita los días 29, 30 y 31 de julio.

La rehabilitación se completa con la renovación del alumbrado monumental, tanto interior como exterior, en una actuación dotada con 435.600 euros que permitirá reducir el consumo energético en más de un 30% mediante la instalación de nuevas luminarias adaptadas al carácter histórico del edificio.