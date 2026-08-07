Palma acoge una exposición sobre la memoria, la cultura y la identidad del pueblo saharaui - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, en colaboración con la Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears, ha inaugurado este viernes en la Misericòrdia la exposición 'Leyarem', del artista saharaui Aawah Walad.

Se trata de una propuesta artística que invita al público a descubrir la memoria, la cultura y la resistencia del pueblo saharaui a través de la pintura, ha informado la institución insular en un comunicado.

La muestra, integrada por 23 obras al óleo sobre lienzo, ofrece un recorrido visual inspirado en los paisajes, la poesía y la tradición oral del Sáhara y está concebida como un vehículo de preservación de la identidad y de reivindicación cultural.

La exposición incluye también una pieza de gran formato dedicada al mar saharaui, un espacio que el artista no ha podido conocer personalmente, pero que forma parte de la memoria colectiva y del patrimonio natural de su pueblo.

El título, 'Leyarem', hace referencia a una zona de Tiris Zemmour, en el Sáhara Occidental, un lugar de gran valor simbólico para la familia del artista y para muchas personas saharauis, que le atribuyen propiedades curativas y un vínculo espiritual profundo con la tierra.

La exposición se podrá visitar hasta el 12 de septiembre en la primera planta del edificio de entrepatios de la Misericòrdia.

"Es una oportunidad para acercarnos a una cultura que ha sabido resistir, preservar su identidad y transmitirla a través del arte. La mirada de Aawah Walad nos recuerda que el arte es una herramienta de transformación social y un espacio de encuentro entre pueblos", ha dicho la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

Aawah Walad (Walad Mohamed Mahmud) nació en 1990 en el campamento de refugiados de El Aaiún. Procedente de una familia vinculada a la poesía y a la creación artística, ha convertido la pintura en una herramienta para preservar la cultura hassania y dar visibilidad a la realidad del pueblo saharaui.

Su obra retrata la vida en los campamentos de refugiados, la memoria del exilio, el desierto y la resistencia de su pueblo, con especial atención al papel de las mujeres saharauis y a la preservación de la identidad cultural. Para Walad, el arte solo adquiere sentido cuando está al servicio de la dignidad, la libertad y los derechos de los pueblos.

Su trayectoria artística lo ha llevado a exponer en numerosos países, entre ellos España, México, Chile, Panamá, Cuba, Uruguay, Sudáfrica, Etiopía, Alemania, Portugal e Italia, y ha participado también en proyectos internacionales dedicados a la memoria del exilio y a la difusión de la cultura saharaui.