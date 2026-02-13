Palma acogerá el 19 de abril la décima edición de la caminata solidaria Magic Line Sant Joan de Déu

Acto de presentación de la caminata solidaria Magic Line Sant Joan de Déu - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de la caminata solidaria Magic Line Sant Joan de Déu se celebrará el próximo 19 de abril en Palma con el objetivo de recaudar fondos para proyectos sociales y sanitarios.

La iniciativa ha sido presentada este viernes en el Ayuntamiento de Palma por el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, el director gerente del Hospital Sant Joan de Déu Palma-Inca, Jaume Morell, y la directora de Solidaridad y Fundación de Sant Joan de Déu Servicios Sociales Mallorca, Inmaculada Iglesias.

Según han explicado, los fondos se destinan a iniciativas centradas en la atención a personas sin hogar, el acompañamiento social, el apoyo a familias vulnerables, las terapias complementarias, la inclusión social y el trabajo comunitario en los barrios.

Asimismo, los participantes de la caminata se marcan un reto económico y desarrollan acciones solidarias los meses previos al evento para alcanzarlo.

La edición de este año contará con tres modalidades de participación pensadas para facilitar el acceso a toda la ciudadanía: una ruta de seis kilómetros, con salida desde el Hospital Sant Joan de Déu Palma-Inca y recorrido llano junto al mar; una ruta de tres kilómetros, con salida desde Es Portitxol y accesible, sin desniveles; y una ruta marítima de vela adaptada.

El alcalde ha destacado que "es un orgullo" que Palma sea una de las sedes de este recorrido solidario que "refleja el compromiso de los ciudadanos con una iniciativa que tiene como objetivo ayudar, acompañar y dar oportunidades a las personas en situación de vulnerabilidad".

Según Martínez, esta iniciativa es una caminata "con un impacto muy concreto, ya que el 100% de los fondos recaudados se destina a financiar proyectos sociales y sanitarios".

En este sentido, ha recordado que en la última edición celebrada en Mallorca se destinaron 35.900 euros a proyectos impulsados por Sant Joan de Déu y entidades sociales, "contribuyendo directamente a reforzar la cohesión social y territorial y a mejorar la calidad de vida de muchas personas".

Durante el acto, el primer edil ha subrayado el papel fundamental de Sant Joan de Déu, señalando que se trata de "una institución de referencia, con una trayectoria sólida y un modelo centrado en la persona, basado en la proximidad y el acompañamiento".

También ha agradecido especialmente la implicación de voluntarios, entidades y participantes, destacando que iniciativas como la Magic Line "permiten canalizar la solidaridad ciudadana hacia proyectos con un impacto real".

"Solo desde el trabajo conjunto entre administraciones, y entidades sociales podremos avanzar hacia una ciudad más justa, cohesionada e inclusiva", ha agregado.

Finalmente, Martínez ha animado a todos los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa solidaria. "Participar en la Magic Line es una manera sencilla pero importante de contribuir a mejorar la vida de muchas personas", ha concluido.

Al acto de presentación han asistido la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca; la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti; la vicepresidenta del IMAS, María Magdalena García; el responsable de Acción Social de CaixaBank, Diego Riera; la directora de Recursos Humanos del IBSalut, Margarita Bujosa; el gerente del Club Nàutic Cala Gamba, Joan Marc Rigo; y los capitanes Antonio Mateo Jerónimo y Manuel Martínez Palomo.