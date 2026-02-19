Palma acogerá concentraciones pidiendo la renovación de las pensiones y reformas antidesahucio los próximos días 21 y 23

Archivo - El representante de la Coordinadora balear en defensa de las pensiones públicas, Pep Juárez, junto a otros miembros de la plataforma, frente a la delegación del Gobierno en Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Palma acogerá este sábado 21 y el próximo lunes 23 concentraciones convocadas por asociaciones de pensionistas y sindicatos de vivienda para pedir al Gobierno la aprobación de las medidas anunciadas en el Escudo Social Básico, entre las que se encuentra la subida de las pensiones y medidas antidesahucio.

La Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de la Vivienda de Palma han presentado este jueves las protestas, que estarán coordinadas con citas similares en otras ciudades de España.

El portavoz de la Coordinadora Balear, Pep Juárez, ha anunciado que las convocatorias serán los día 21 a las 12.00 horas en la plaza del Olivar y el día 23, también a las 12.00 horas, frente a la Catedral.