Palma acogerá una edición de la feria Art Cologne en 2026 y 2027

La presidenta del Govern, Marga Prohens, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la feria Art Cologne - CAIB

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Palma acogerá una edición de Art Cologne Palma en los años 2026 y 2027, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos del 9 al 12 de abril de 2026, con el apoyo del Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma.

Así se ha anunciado este miércoles en el marco de una visita de la presidenta del Govern, Marga Prohens, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, al estand de Baleares en Art Cologne, la feria de arte contemporáneo más antigua de Europa y una de las más prestigiosas del mundo.

El propósito de la visita, según han señalado el Ejecutivo y el Consell en notas de prensa, ha sido apoyar y dar visibilidad a las galerías y artistas de las Islas que participan en la feria.

La edición que se celebrará en la capital balear el año que viene acogerá más de 90 galerías y agentes internacionales, entre coleccionistas, profesionales y aficionados al arte contemporáneo, convirtiendo Palma en un punto de encuentro cultural y artístico de primer orden.

Prohens ha destacado que la iniciativa "sitúa Palma y Baleares en el mapa cultural europeo" y "consolida" la apuesta del Govern por un turismo vinculado a la creatividad, el talento y la excelencia.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de Art Palma Contemporani y de las galerías participantes -Baró Galeria, Xavier Fiol, La Bibi + Reus, Galeria Fermay, Gathering, Galería de las Misiones y F2-, así como el compromiso del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma para impulsar conjuntamente este proyecto.

"Continuaremos trabajando para situar la cultura en el centro de las políticas públicas y para impulsar la proyección internacional de las Islas Baleares, favoreciendo el talento, la creación y la dinamización cultural y económica de nuestras islas", ha concluido la presidenta.

Por su parte, el alcalde de Palma ha destacado que la celebración de Art Cologne Palma el próximo mes de abril "refuerza sin ninguna duda" la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031. A su criterio, se trata de una apuesta "irrenunciable" que supone un impulso para el sector cultural, artístico y del arte contemporáneo de Palma.

"Es una feria que se ha firmado por dos años: en 2026 se celebrará en el Palau de Congressos, pero en el futuro Palma contará con un recinto ferial que permitirá albergar este gran evento, entre muchos otros", ha dicho Martínez.

Asimismo, el presidente del Consell de Mallorca ha subrayado que la iniciativa se alinea con la apuesta "sin precedentes" de la institución insular para posicionar Mallorca como un destino cultural y turísticos de referencia.

"Estamos convencidos de que la extensión de Art Cologne a Mallorca no solo incrementará la proyección internacional de la cultura de nuestra isla, sino que también contribuirá a su dinamización económica y turística", ha sostenido, a la vez que ha valorado que la feria atraerá un público altamente especializado, generando un impacto positivo en sectores estratégicos como la hostelería, el comercio y los servicios.

Para Galmés, la iniciativa "supone la consolidación de Mallorca como punto de encuentro del arte contemporáneo y la vanguardia, ofreciendo una plataforma única para artistas, galeristas, coleccionistas y público a nivel internacional".