Palma avanza en la recuperación del edificio de Can Serra y del mercado municipal de Llevant

Edificio historico de Can Serra. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha avanzado este miércoles en los proyectos de recuperación del edificio histórico de Can Serra y del mercado municipal de Llevant.

Lo ha informado este miércoles el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Llorenç Bauzá, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno.

Por un lado, se ha adjudicado el contrato de redacción del proyecto básico y el de ejecución para la rehabilitación de Can Serra, un inmueble que lleva cuatro décadas abandonado y que se convertirá en un espacio museístico.

El plazo para la redacción del proyecto será de ocho meses y el de ejecución de las actuaciones, de 34 meses. Se invertirán diez millones de euros procedentes de fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

Por otro lado, se ha adjudicado la concesión demanial del mercado municipal de Llevant por un plazo de 30 años. El espacio se renovará con una inversión de más de tres millones de euros y el 60% de sus paradas se reservarán para comerciantes tradicionales.