Palma celebra este domingo el Día internacional de las Personas Mayores con un 'tardeo' en la Plaza Mayor

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma celebra este domingo, con motivo del Día internacional de las Personas Mayores, un 'tardeo' en la Plaza Mayor que tendrá lugar de 17.00 a 20.00 horas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el evento reunirá a personas de todas las edades y dará inicio con una sesión de ball de bot, que durará media hora. Continuará con la Orquestra Mediterrani, liderada por Jaime Guardiola. La zona estará dotada de zonas de descanso para garantizar la comodidad de los asistentes.

El Ayuntamiento conmemora este día y aprovecha para reafirmar su compromiso y promover la participación activa y protagonismo de las personas mayores en actividades que "contribuyen a combatir la soledad no deseada".

Ha destacado la creación del área de 'Gent Gran' y una oficina de atención exclusiva para personas mayores para "reducir la brecha digital" y garantizar una atención personalizada.