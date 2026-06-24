Palma celebra una noche de Sant Joan multitudinaria y sin incidentes

Archivo - Centenares de personas frente a la previa celebración del ‘correfoc’, a 23 de junio de 2022, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Palma ha celebrado la noche de Sant Joan de forma multitudinaria, con miles de personas ocupando las principales playas de la ciudad, y sin que se hayan producido incidentes relevantes.

Los dispositivos especiales de seguridad, según han indicado a Europa Press fuentes de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional, han transcurrido sin sobresaltos.

Lo más destacado, en una noche en la que en principio no se han producido trifulcas ni agresiones, ha sido la etilometría positiva de un hombre que pretendía conducir su vehículo después de pasar la noche de fiesta.

A las 04.00 horas de la madrugada los agentes municipales han comenzado a desalojar las playas de la ciudad para que los operarios de Emaya, que ha reforzado sus equipos para Sant Joan, pudieran comenzar las tareas de limpieza.

La playa de Ciutat Jardí y la zona del Portitxol se han desalojado sin incidencias a esa hora. En Cala Major, los policías todavía han encontrado a unas 200 personas que seguían festejando y han tenido que desalojarlas.

Más tarde, sobre las 06.30 horas, en la playa de Can Pere Antoni permanecían un millar de personas. La Policía Local y la Policía Nacional han realizado una batida para desalojar a la gente.

Ha sido allí donde los agentes municipales han detectado a un hombre que intentaba conducir su vehículo bajo los efectos del alcohol, algo que han impedido.

Desde la Guardia Civil han indicado a Europa Press que no tienen constancia de que en otros puntos de Mallorca se hayan producido incidentes de relevancia durante la noche de Sant Joan.