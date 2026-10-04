Palma celebra el 'Tardeo de Gent Gran' con música de diferentes estilos y baile

Palma celebra el 'Tardeo de Gent Gran' - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza Mayor de Palma ha acogido este domingo la celebración del 'Tardeo de Gent Gran' organizado por el Ayuntamiento de Palma por segundo año consecutivo para conmemorar el Día de Personas Mayores, el pasado 1 de octubre.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asistido al encuentro, cuyo objetivo es poner en valor el papel de las personas mayores como un pilar fundamental de la sociedad y favorecer su participación activa en la vida de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la celebración ha comenzado alrededor de las 17.00 horas con música de diferentes estilos a cargo de un DJ, que amenizará la tarde hasta la finalización del encuentro, a las 20.00 horas.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de la ciudad y de diversas asociaciones vecinales.

Con esta iniciativa, Cort busca reafirmar su compromiso con las personas mayores y con el impulso de políticas específicas destinadas a favorecer su bienestar físico, emocional y social, así como a promover espacios de convivencia, participación y dinamización.