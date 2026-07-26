Palma cierra la Ribera, Can Terrers y el Passeig Sagrera ante la alerta naranja por lluvias y tormentas

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha decidido cerrar los parques de la Ribera y Can Terrers y el Passeig Sagrera ante la alerta naranja por lluvias y tormentas activada este domingo por Emergencias 112.

El cierre preventivo de estos espacios, según ha informado el Consistorio, tendrá lugar entre las 12.00 y las 16.00 horas.

Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta naranja por lluvias y tormentas en Mallorca, lo que supone la activación del índice de gravedad 1 (IG-1) del Plan Meteobal.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que podrían caer hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2) acumulados en una hora y no se descarta que puedan producirse precipitaciones en forma de granizo.