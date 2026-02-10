Palma contará con casi 120 nuevos taxistas después de aprobar el examen habilitante

Aspirantes a taxista en el examen de febrero en la UIB. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha concederá 118 nuevos carnés de conductor de taxi tras la convocatoria de exámenes de noviembre de 2025, a la que se presentaron 287 aspirantes y aprobaron el 48,4%.

Asimismo, este lunes ha tenido lugar una nueva convocatoria para obtener el carné de conductor de taxi en el municipio de Palma, a la que se han presentado un total de 359 candidatos. La prueba se ha celebrado en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

En una nota de prensa, el Consistorio ha explicado que ambas convocatorias forman parte del calendario oficial de exámenes, que se realiza al menos dos veces al año --en febrero y noviembre-- con el objetivo de "regular el acceso a la profesión de taxista en la ciudad".

El teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, ha destacado que desde el inicio de la legislatura se han incorporado 460 nuevos conductores y que, con esta última convocatoria, el total asciende a 578 nuevos taxistas.

En este sentido, Deudero ha recordado algunas de las mejoras introducidas en el proceso de acceso a la profesión, que ha supuesto una mejora en el ratio de aprobados por convocatoria, como la implantación de un temario cerrado, la conservación de los módulos aprobados para aquellos aspirantes que no superen todas las partes del examen y la posibilidad de convalidar la acreditación del conocimiento de la lengua catalana mediante cursos reconocidos por el Institut d'Estudis Baleàrics.

"Estas medidas han permitido un incremento de aprobados que reforzará el servicio de taxi, especialmente en los periodos de mayor demanda, para atender así una histórica reivindicación del sector y mejorar la calidad del servicio para los usuarios", ha subrayado el edil.

Asimismo, Deudero ha señalado que con esta incorporación se da cumplimiento al compromiso del alcalde de Palma, Jaime Martínez, de ampliar el servicio de taxi, al "garantizar su calidad y eliminar las dificultades de acceso registradas en años anteriores".

"En total, son 118 nuevos taxistas que contribuirán a mejorar notablemente el servicio en Palma", ha concluido.

Para participar en los exámenes, los aspirantes deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente, como disponer del permiso de conducción de clase B o superior con un mínimo de un año de antigüedad, acreditar el conocimiento de la lengua catalana o su correspondiente convalidación y presentar certificados de ausencia de antecedentes penales y de delitos de naturaleza sexual.

El examen consta de dos fases. La primera incluye una prueba sobre el callejero de Palma y un test relativo a la normativa aplicable, tarifas y puntos de interés, en los que es necesario obtener un mínimo de 50 puntos para acceder a la segunda fase, que consiste en la resolución de itinerarios urbanos.

Una vez obtenida la calificación de apto, los aspirantes deben presentar la documentación requerida para la emisión del carné, entre la que se incluyen el permiso de conducir y un certificado médico.