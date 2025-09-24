Palma destina cerca de 50.000 euros a Monti-sion Solidària para un proyecto de inclusión social

Archivo - El portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el convenio de colaboración con la Fundación de Ayuda Integral a las Personas - Monti-sion Solidària para dotar una subvención de 49.955 euros destinada al desarrollo del proyecto 'Un camino hacia la integración'.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo en el municipio durante el primer semestre de 2025 y tiene como objetivo favorecer la inclusión social de personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La Fundación Monti-sion Solidària, entidad sin ánimo de lucro creada en 2009, centra su labor en la atención a las necesidades básicas de colectivos desfavorecidos.

Entre sus principales líneas de acción destacan el reparto de alimentos, ropa y material escolar; actividades para niños, como meriendas solidarias, ludoteca o reparto de juguetes; programas específicos para mujeres, personas mayores y personas con discapacidad; asesoramiento legal y social, así como revisiones dentales y oftalmológicas gratuitas.

La entidad trabaja en red con el apoyo de organizaciones como el Colegio de Abogados de Baleares, la Fundación Oftalmológica Salvà, Caixabank, Caixa Colonya o la UIB, y actualmente cuenta con 214 personas voluntarias y 50 estudiantes en prácticas.

Esta subvención se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones de Servicios Sociales 2025-2027, que prevé una aportación nominativa de 50.000 euros a favor de la Fundación. Finalmente, la entidad ha solicitado un importe de 49.955 euros, que representa el 79,62 por ciento del coste total del proyecto, que asciende a 62.744 euros.