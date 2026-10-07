Palma formaliza la creación de la Unidad de Drones de la Policía Local dos años después de su creación

Archivo - Imagen de un dron - GOVERN D'ANDORRA - Archivo

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a la creación formal de la nueva Unidad de Drones (Udrop) de la Policía Local (Udrop) dos años después de que comenzara a operar en comisión de servicio.

Los agentes que conforman esta unidad, ha informado la portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, se integrarán en la División de Seguridad Ciudadana como una unidad especializada en el soporte técnico y operativo.

Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ha recordado que esta unidad, destinada a aportar información aérea en tiempo real, ya funcionaba en comisión de servicio desde 2024.

Los agentes apoyan al resto de unidades del cuerpo mediante el uso de drones y refuerza las tareas de vigilancia, control y los dispositivos policiales y de emergencia.

Cort también ha aprobado la creación formal administrativa de dos plazas de jefatura de la policía adscritas al Departamento de Relaciones Externas y Prensa.

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE SON REUS

Otro de los acuerdos adoptados este miércoles de la Junta de Gobierno ha sido la aprobación de las actuaciones de mejora y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Protección Animal de Son Reus.

Estas actuaciones contemplan la instalación de rejas y puertas de cierre vertical en las jaulas que tiene el centro, así como la impermeabilización de la sala destinada a los animales que requieren aislamiento sanitario.

Está previsto que el plazo de ejecución sea de ocho semanas, por un importe de más de 54.300 euros, ha detallado la portavoz.

La intervención tiene como finalidad mejorar las condiciones de seguridad y de funcionalidad, así como el mantenimiento de estas instalaciones destinadas al alojamiento de animales en el centro.

PROYECTO RESIDENCIAL DE SON PUIGDORFILA

El equipo de gobierno municipal también ha aprobado la constitución de la Junta de Compensación del Proyecto Residencial Estratégico (PRE) de Son Puigdorfila.

Este acuerdo da continuidad al procedimiento iniciado el pasado mes de marzo, cuando se aprobaron definitivamente los estatutos y las bases de actuación de la Junta de Compensación del PRE.

En este ámbito se contempla la construcción de hasta 623 viviendas, de las cuales 320 tendrán algún grado de protección.