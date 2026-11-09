El Palma Futsal estrena una nueva equipación de representación confeccionada a mano por artesanos mallorquines - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo Palma Futsal ha estrenado una nueva equipación de representación confeccionada a mano por artesanos de la isla de la marca Moda Artesana de Mallorca.

Los jugadores del primer equipo, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado, han desfilado este lunes sobre una pasarela de 15 metros instalada en el patio de la Misericòrdia para presentar la colección 'Fil a fil'.

El corazón del proyecto es una espiga tejida en exclusiva para el club con sus colores corporativos, que son el morado, el verde y el blanco, que aparece en los puños de las camisas, en la base del cuello de la camisa de invierno, en los tirantes y, de arriba abajo, en el centro de la bolsa deportiva.

La espiga no está estampada ni bordada, sino que el dibujo se confecciona hilo a hilo en los telares de 1870 de Artesanía Textil Bujosa, en Santa Maria del Camí, una técnica que hoy en día solo se conserva en este taller y que ninguna otra fábrica de la isla mantiene. Los hilos han sido teñidos a mano, los tejidos elaborados en el taller y cada pieza ha sido patronada, cortada y cosida en Mallorca.

El equipamiento de verano combina una camisa de lino fino en color blanco crudo, con cuello mao, y unos pantalones cortos de lino natural de corte clásico. El de invierno está compuesto por una americana y unos pantalones de pinzas de algodón color chocolate tramado con lino negro, acompañados de una camisa de lino de cuello alto.

Completan el conjunto unos tirantes de lino grueso, sin ninguna pieza de piel, y una bolsa deportiva de lino en tono tierra rosado, con el escudo del club en piel y una capacidad aproximada de 35 litros.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que "este equipamiento lleva el nombre de Mallorca en cada hilo". Por su parte, la vicepresidenta primera y consellera ejecutiva de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha añadido que esta colección "demuestra que la artesanía mallorquina tiene presente y futuro, y que un oficio centenario puede dialogar con el deporte actual".

La confección ha corrido a cargo de cuatro talleres mallorquines, Vius Esporles y Maria Genovard Atelier han elaborado el equipamiento de verano; Artesania Tèxtil Bujosa, el de invierno y los tirantes; y Feel Mallorca, las bolsas.

Moda Artesana de Mallorca es una marca de garantía del Consell de Mallorca que agrupa a 18 artesanos de la isla de los sectores del tejido y la confección, la ornamentación, las fibras vegetales, la piel y el calzado.