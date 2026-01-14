Palma impulsa un programa para fomentar la actividad física entre los adultos. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME), en colaboración con la Conselleria de Salud, ha puesto en marcha el programa B@les, una iniciativa destinada a reducir el sedentarismo y fomentar hábitos de vida saludables entre la población adulta mediante la práctica de ejercicio físico supervisado.

El programa, según ha indicado el Consistorio en nota de prensa, se dirige a personas mayores de 18 años que presentan inactividad física, sobrepeso u obesidad, y que desean mejorar su salud a través de un plan de ejercicio adaptado a sus necesidades individuales y bajo supervisión profesional.

B@les Palma se desarrolla en el marco de las Unidades de Prescripción de Ejercicio Físico (UAEF), donde profesionales sanitarios y educadores físicos trabajan de manera coordinada para diseñar programas de entrenamiento personalizados.

Estos planes incluyen ejercicios de resistencia, fuerza y movilidad, y se llevan a cabo en sesiones grupales de dos horas semanales durante un período de seis meses, garantizando una práctica segura y eficaz.

Tras el éxito de la fase piloto, desarrollada en el palacio Municipal de Deportes de Son Moix, donde se atendió a 25 personas durante tres meses, el Ayuntamiento de Palma ha consolidado y ampliado el programa, que ya funciona en tres Son Moix, Germans Escalas y Rudy Fernández.

Esta ampliación permite atender hasta a 90 personas derivadas de diez centros de salud, distribuidas en grupos reducidos para asegurar una atención personalizada y ajustada a las necesidades de cada participante.

En concreto, el polideportivo Germans Escalas atiende a personas derivadas de los centros de salud de Son Gotleu, Son Cladera, Son Rullan y Rafal Nou, con diez plazas por centro.

En Son Moix participan personas derivadas de Son Pisà, Camp Redó y Son Serra, con 15 plazas por centro. Finalmente, el Polideportivo Rudy Fernández acoge a participantes procedentes de los centros de salud de Sant Agustí, Santa Catalina y Casa del Mar, también con 15 plazas por centro.

El acceso al programa se realiza mediante la derivación de un profesional sanitario del centro de salud correspondiente. Una vez derivadas, las personas participantes pasan por una valoración inicial con un educador físico, que define el plan de entrenamiento individualizado.

A lo largo de los seis meses, se realiza un seguimiento continuado con el objetivo de que, al finalizar el programa, puedan mantener de manera autónoma la práctica regular de actividad física.

En este contexto, el programa B@les Palma tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y reforzar la salud cardiovascular, muscular y psicoafectiva de las personas participantes.

El programa, adjudicado a Latau Menorca para su coordinación, ejecución y evaluación, cuenta con un presupuesto total de 100.430 euros. Tiene una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un año más. Las personas interesadas pueden obtener más información y conocer los requisitos de acceso al programa a través de su centro de salud de referencia.