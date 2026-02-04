Palma invertirá más de 36.000 euros en una nueva volteadora con cubierta para la Unidad Montada de la Policía Local

Archivo - Agentes de la Sección Montada de la Policía Local de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma invertirá 36.389 euros en una nueva volteadora con cubierta para la Unidad Montada de la Policía Local.

Es uno de los acuerdos que se han adoptado en la reunión de la Junta de Gobierno municipal celebrada este miércoles, según ha informado Cort en un comunicado.

Así, se ha aprobado el inicio del expediente de contratación para el suministro e instalación de la nueva volteadora cubierta, que se destinará al entrenamiento y la puesta en forma de los caballos de la unidad policial.

Esta actuación, financiada con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS), tiene como objetivo garantizar la salud, el bienestar animal y el correcto entrenamiento de los caballos que prestan servicio a la ciudad.

La nueva volteadora sustituirá a la instalación actual y permitirá mejorar de manera significativa las condiciones de entrenamiento de los once caballos que la Unidad Montada tiene operativos.

La instalación se ubicará en el parque del Castell de Bellver, en la sede de la Policía Montada. Tanto la volteadora como la cubierta se integrarán estéticamente en el entorno natural y protegido del parque mediante el uso de materiales y colores que minimicen el impacto visual.

El procedimiento de adjudicación será abierto y contará con un presupuesto base de licitación de 36.389,54 euros.

MEJORAS EN ES SECAR DE LA REAL

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de renovación del pavimento y mejora de la accesibilidad de la calle Alqueria Blanca, en el tramo comprendido entre las calles Na Bastera y Can Coll, del barrio de Es Secar de la Real.

El plazo de ejecución previsto de las obras, que cuentan con un presupuesto de 165.212 euros, es de seis semanas, según ha detallado el Ayuntamiento.

Esta actuación se enmarca en el 'Plan Renove' de Es Secar de la Real, donde el Consistorio ya ha iniciado una serie de actuaciones con el objetivo de mejorar la accesibilidad y el entorno urbano de la zona.

Entre ellas, las de la calle Abal de la Real, a la que se sumarán las vías Pare Gaspar Munar, Font d'en Baster, Ca don Marc, Pinar y las mencionadas Alqueria Blanca, Na Bastera y Can Coll.

En todas ellas se realizarán trabajos de renovación del pavimento y del entorno urbano con el objetivo de mejorar la accesibilidad y comodidad de la zona.

En algunas calles, además, se llevarán a cabo reparaciones puntuales mediante brigadas itinerantes, mientras que otras, como Abal de la Real, Alqueria Blanca e Isabel de Sabrán, serán objeto de una renovación integral, incluyendo la mejora integral del pavimento y actuaciones específicas para reforzar la accesibilidad, como el rebaje de aceras y pasos de peatones.