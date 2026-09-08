Palma programa más de 180 actividades deportivas para celebrar los 50 años del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix

Presentación de la Feria del Deporte. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha programado más de 180 actividades deportivas en el marco de la Feria del Deporte que se celebrará los próximos 19 y 20 de septiembre y que servirá para conmemorar el 50 aniversario del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix.

Durante estas dos jornadas, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas, todo el complejo deportivo de Son Moix acogerá actividades gratuitas, distribuidas en diez zonas temáticas y dirigidas a públicos de todas las edades, ha informado Cort en un comunicado.

El regidor de Deportes, Javier Bonet, ha presentado este martes la programación de un evento cuya primera edición se celebró en 2001 y que se recuperará después de 13 años de inactividad. "Queríamos que este 50 aniversario no fuera únicamente una celebración institucional, sino una celebración abierta a todos. Y qué mejor manera de hacerlo que recuperando la Feria del Deporte", ha señalado Bonet.

El evento contará con la participación de más de 100 entidades y federaciones deportivas, clubes, gimnasios y asociaciones que ofrecerán exhibiciones, demostraciones y actividades para que los asistentes puedan practicar una amplia variedad de disciplinas.

Entre las propuestas previstas figuran el ciclismo en pista, el atletismo, el patinaje, la gimnasia rítmica, el fútbol, el rugby, el balonmano, el tenis, el bádminton, el baloncesto 3x3, el voleibol, la petanca, las artes marciales y el deporte adaptado.

El programa también incluirá actividades de tiro con honda, tiro con arco, cricket, triatlón, breaking, skate, calistenia, ajedrez, Mega Hyathlon, capoeira y nordic walking, además de propuestas infantiles, circuitos de habilidad, expositores y food trucks.

En la zona del aparcamiento del velódromo habrá exhibiciones de coches, motos y segways, food trucks, expositores y la Isla Race, además de una exposición con motivo del 50 aniversario y uno de los escenarios de actividades

El velódromo acogerá propuestas como tiro con honda, tiro con arco, Mega Hyathlon, ciclismo en pista, atletismo, patinaje de velocidad y gimnasia rítmica. En la zona del parque de calistenia y minifútbol se instalarán exhibiciones de medios de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Bombers de Palma, así como una pista americana del Ejército. También habrá un circuito de triatlón, minifútbol, fútbol sala, el I Ciutat de Palma de Breaking, skate, calistenia, esgrima, kickboxing y ajedrez.

El campo de fútbol será escenario de actividades de cricket, rugby, fútbol y fútbol americano, además de un partido de la Lliga Insuperables. Las pistas polideportivas acogerán propuestas de patinaje y balonmano, mientras que las pistas de tenis estarán dedicadas al tenis y al bádminton.

En el aparcamiento de tenis se desarrollarán actividades infantiles del Consell de Mallorca, además de circuitos de orientación y habilidad de ciclismo, karting infantil y coches de radiocontrol. El aparcamiento de las piscinas reunirá actividades de baloncesto 3x3, voleibol, petanca, deporte adaptado, artes marciales, capoeira y nordic walking, además de expositores y otro de los escenarios de actividades.

En el pabellón se celebrarán competiciones y exhibiciones de primer nivel, entre ellas el partido de fútbol sala entre Palma Futsal y ElPozo Murcia, el encuentro de voleibol entre Anaya Mayurqa Voley Palma y Algaida VC, y el partido de baloncesto entre Azul Marino y Alba de Berlín. También habrá exhibiciones de gimnasia rítmica y artes marciales.

Por último, las piscinas acogerán actividades acuáticas de waterpolo, natación sincronizada, saltos de trampolín y natación, así como propuestas de piragüismo apnea, bautismo de buceo y una exhibición de rescate subacuático de la Guardia Civil.

La feria contará además con tres escenarios repartidos por el recinto, con una programación continua de actividades dinamizadas por gimnasios, clubes deportivos y entidades de Palma. Entre las propuestas figuran sesiones de HIT Pilates, Deka Fire, Body Combat, V-Fight, Zumba, Barre, Kangoo Jumps, Fit Dance, Afro Hip Hop, Krump, Popping, Yoga, V-Cross, MegaShake, SKB, spinning, swing y talleres de RCP, entre otras.

MEDIO SIGLO DE SON MOIX

La celebración del evento coincidirá con el 50 aniversario del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, una instalación que para Bonet "forma parte de la memoria colectiva de Palma y que ha acompañado a varias generaciones de ciudadanos".

El proyecto del complejo deportivo fue diseñado por el arquitecto Fèlix Gili Juan y en 1973 se colocó la primera piedra. El 17 de septiembre de 1976 fue inaugurado oficialmente.

A lo largo de estas cinco décadas ha sido escenario de competiciones nacionales e internacionales y de algunos de los acontecimientos deportivos destacados, como la Copa del Rey de Tenis de 1977, el Campeonato de Europa de Patinaje de 1978, diferentes ediciones del Mallorca Sincro, el Campeonato del Mundo de Natación de 1993, la Universiada de 1999 y el Campeonato del Mundo de Triatlón de 2004, entre otros.

"Son Moix ha sido, y sigue siendo, la casa de nuestros clubes, pero también es una instalación al servicio de todos los ciudadanos de Palma, sea cual sea su nivel deportivo", ha señalado el regidor.

Con motivo del aniversario, durante la feria se instalará una exposición al aire libre con una selección de imágenes históricas que recorrerán la trayectoria del recinto desde su construcción hasta la actualidad.