Palma registra en marzo la cifra más alta de afiliación a la Seguridad Social de los últimos 20 años

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PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Palma registró en marzo un total de 269.136 personas afiliadas a la Seguridad Social, la mayor cifra para este mes de los últimos 20 años.

Así se desprende de los datos facilitados por el Ayuntamiento en una nota de prensa, en la que ha destacado los registros históricos tanto en afiliación como en reducción del paro.

Durante el tercer mes del año, la tasa de paro se situó en el 4,4%, la menor en un mes de marzo de las últimas dos décadas --desde que se tienen datos unificados--.

Por otra parte, el paro juvenil se situó en abril en 1.993 personas, la cifra más baja registrada en este periodo de los últimos siete años.

En cuanto al paro femenino, el número de mujeres desempleadas descendió hasta las 6.776 personas, el registro más bajo de los últimos 20 años en abril.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha puesto en valor estas cifras "positivas y de récord que presenta el mercado laboral en Palma a todos los niveles".

En cuanto a la afiliación, Palma registró en marzo 269.136 personas afiliadas, lo que representa el 47,9% del total de afiliaciones de Baleares. Este dato supone un incremento del 5,4% respecto a febrero y, en comparación con el mismo mes del año anterior, del 3,6%.

Por otro lado, en el mes de abril se firmaron en Palma 15.574 contratos, 10.115 indefinidos y 5.459 temporales. El Ayuntamiento ha destacado que la contratación indefinida sigue mostrando una evolución positiva, con un aumento intermensual del 14,8% y un incremento interanual del 6,4%.

Entre las mujeres, las ocupaciones con más contrataciones fueron las de limpiadoras, con 1.454 contrataciones y una subida intermensual del 49,7%, y las de camareras, con 1.176 contrataciones y un incremento del 56,8%.

En cuanto a los hombres, las ocupaciones con mayores contrataciones fueron las de camareros, con 1.013 contrataciones y una variación intermensual del 60,8%, y las de conductores, con 346 contrataciones y un aumento del 5,5%.

Por actividades económicas, las mujeres registraron más contrataciones en los servicios de comidas, con 1.364 contratos y una subida del 40,7%, y en el comercio al por menor, con 1.194 contratos y un incremento del 18,6%.

Entre los hombres, las actividades con mayores contrataciones fueron los servicios de comidas, con 1.472 contratos y un aumento del 38,3%, y los servicios de alojamiento, con 618 contratos y una variación positiva del 46,1%.

Entre otros datos, el sector con mayor contratación durante el mes de marzo fue la hostelería, con 4.369 contratos, seguido del comercio, con 2.396.

Los datos del paro indican que en el mes de abril Palma registró 11.731 personas en situación de paro, de las cuales 6.776 eran mujeres y 4.955 hombres.

Respecto al mes de marzo, el paro bajó un 4,9%, lo que se traduce en 600 personas menos en situación de desempleo. Además, en comparación con el mismo mes del año anterior, el paro descendió un 7,2%, con 911 personas menos.

El paro bajó en todos los colectivos respecto al mes anterior: entre las mujeres, con una bajada del 5%; entre los jóvenes, con un descenso del 13,9%; y entre mayores de 45 años, con una disminución del 1,4%.

En términos interanuales, el paro también descendió un 7,6% entre las mujeres, un 7,8% entre los jóvenes y un 6,4% entre las personas mayores de 45 años.

Por sectores, la hostelería fue la actividad económica con la mayor reducción del paro durante el mes de abril, con un descenso del 9,4%.

Por lo que se refiere a las ocupaciones, entre las mujeres destaca la disminución del paro entre las ayudantes de cocina, con 104 personas menos y una bajada del 12,6%, y entre las camareras, con 424 personas menos y un descenso del 12,4%.

Entre los hombres, las mayores reducciones de paro se registraron entre los camareros, con 285 personas menos y una disminución del 12,3%, y entre los repositorios, con 184 personas menos y un descenso del 9,8%.

Finalmente, las actividades económicas con mayor disminución del paro fueron, entre las mujeres, los servicios de alojamiento, con 250 personas menos y un descenso del 10,7%, y entre los hombres, los servicios de comidas, con 317 personas menos y una bajada del 14,5%.

Este análisis del mercado de trabajo lo elabora cada mes PalmaActiva con registros del Observatorio de Trabajo de Baleares.