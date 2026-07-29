Palma seguirá adelante con el proyecto de Gesa pese al rechazo de la oposición: "Tuvieron 15 años para hacer algo"

El antiguo edificio de Gesa y la zona verde anexa. - PSOE DE PALMA

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma seguirá adelante con el proyecto de rehabilitación del antiguo edificio de Gesa y la fachada marítima de la ciudad pese al rechazo de la oposición, que llevará sus propuestas alternativas al pleno del jueves en forma de proposiciones.

"Ellos tuvieron la oportunidad durante 15 años de hacer algo en Gesa y decidieron abandonar el edificio", ha dicho el alcalde de Palma, Jaime Martínez, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal celebrada este miércoles.

Por contra, ha defendido, su equipo de gobierno ha decidido "no mirar hacia otro lado" y poner en marcha un proyecto de recuperación que, pese a la oposición, "seguirá en marcha".

Además de rehabilitar un edificio emblemático de la ciudad que llevaba años en estado de abandono, ha subrayado, la iniciativa permitirá habilitar "una gran zona verde en primera línea de mar".

El Ayuntamiento de Palma celebrará este jueves su pleno correspondiente al mes de julio, que estará marcado, entre otras cuestiones, por la polémica generada por el proyecto de Gesa.

La oposición en pleno, desde el PSOE a MÉS per Palma, Unidas Podemos y Vox, defenderá sus diferentes propuestas para el edificio y sus alrededores.