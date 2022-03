Palma sumará 2,2 kilómetros para bicicletas que conectarán Son Espases con el polígono de Son Castelló

PALMA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Palma sumará 2,2 kilómetros de itinerarios para bicicletas a través de cuatro intervenciones que permitirán mejorar la conectividad de la red ciclista actual.

Concretamente, se conectarán puntos estratégicos como el Hospital de Son Espases y el polígono de Son Castelló, la Playa de Palma y el aeropuerto, el barrio de Foners con el centro de la ciudad y el barrio de Son Serra Perera con el polígono de Can Valero-Son Valentí.

Así se prevé en el plan de conexión ciclista 2022 que ha presentado este lunes el regidor de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau, en una rueda de prensa.

Dalmau ha explicado que este conjunto de intervenciones son "necesarias y urgentes" y se iniciarán este año, teniendo en cuenta la próxima remodelación de Bicipalma. "Sumamos 2,2 kilómetros de itinerarios para bicis y superamos el objetivo que nos marcamos al inicio de legislatura de pasar de los 100 kilómetros de red", ha señalado el regidor, quien ha considerado que estos 100 kilómetros "ayudan a transformar la fisonomía" de la ciudad que ahora es "más sostenible y sin humo".

CUATRO INTERVENCIONES

Entre las actuaciones que se han presentado este lunes se encuentra la senda ciclable de Can Bogueta (558 metros lineales), que conecta el aeropuerto desde el camino de Son Fangos a través del camino de Can Bogueta, Can Bogueta con la calle Vaixell y todo el itinerario ciclista de primera línea de Playa de Palma.

Éste es el proyecto que está más avanzado y se prevé la adjudicación de las obras durante las próximas semanas. Se trata de una inversión de 445.000 euros y que se ejecutará en dos zonas: una en la zona rural que respetará el trazado del camino de Can Bogueta y una segunda parte en la calle Vaixell donde se hará una reordenación del tráfico para conseguir una senda ciclable de 4 metros de ancho para bicis y peatones.

La segunda actuación es la senda ciclable de Camí dels Reis (650 metros lineales), que unirá el Hospital Universitario de Son Espases con la rotonda de la carretera de Sóller.

Este proyecto consiste en crear una acera-senda compartida entre peatones y ciclistas en el lateral exterior del Camí dels Reis, que empezará en la intersección entre la carretera de Valldemossa-UIB junto al Hospital.

Esta intervención conecta el carril bici de la Carretera de Sóller y la senda que discurre por el camino Passatemps con la senda ciclable de la carretera de Valldemossa, uniendo así dos puntos estratégicos como son Son Espases y el polígono de Son Castelló, pasando por delante de las instalaciones de Son Pacs.

La tercera intervención es la del carril bici del Camí dels Reis (640 metros lineales), que une la rotonda del polígono de Can Valero/Son Valentí con la rotonda situada frente al parque de Son Serra Perera. Este nuevo carril permitirá conectar dos carriles bici ya existentes.

Finalmente, la cuarta intervención es el carril bici General Ricardo Ortega-Manuel Azaña (448 metros lineales), que dará continuidad al carril bici que se ha ejecutado en dicha calle hasta conectarlo con el carril de Manuel Azaña. En el lado del centro cruzará avenidas con un paso ciclista y continuará por la acera de la calle Escola Graduada para conectar con el carril que circunvala el centro de Palma por la calle Mateu Enric Lladó.