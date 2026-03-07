Palma supera las 250.000 personas afiliadas en enero y alcanza su nivel más alto en dos décadas

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar, a 11 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social en Palma alcanzó el pasado mes de en enero las 250.201 personas, la cifra más alta registrada en un mes de enero en las últimas dos décadas, cuando se empezaron a unificar los datos.

Con esta cifra, la capital aglutina el 50,7% del total de las afiliaciones de Baleares, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Los 250.201 afiliados suponen un descenso del 0,78% respecto al pasado diciembre y un aumento del 3,12% respecto a enero del año pasado.

Por lo que respecta al paro, en febrero se registraron 12.520 personas desempleadas, de las cuales 7.794 eran mujeres y 5.755 hombres.

De este modo, la cifra disminuyó un 0,41% respecto a enero, lo que supone 51 personas desempleadas menos. En términos interanuales, el descendió un 7,59% respecto a febrero de 2025, con 1.029 personas menos en situación de desempleo.

Por colectivos, el paro bajó ligeramente entre las mujeres (-0,12%) y los jóvenes (-0,08%), mientras que aumentó de forma leve entre las personas mayores de 45 años (+0,07%).

No obstante, si se compara con el mismo mes del año anterior, el desempleo se reduce en todos los colectivos, un -7,62% entre las mujeres, un -6,37% entre los jóvenes y un -7,61% entre las personas mayores de 45 años.

Por sectores económicos, la mayor reducción del paro en febrero se registró en la agricultura, con un descenso del -6,30%, seguido de hotelería con el -5,84%.

En cuanto a ocupaciones, entre las mujeres el paro disminuyó especialmente entre camareras (503 desempleadas, -5,27%) y empleadas administrativas (805 personas, -2,07%). Entre los hombres, la mayor caída del desempleo se produjo entre cocineros (122 personas, -14,08%) y vendedores (195 personas, -5,80%).

Por actividades económicas, el mayor descenso del paro se produjo en los servicios de alojamiento, tanto entre mujeres (306 personas, -12,32%) como entre hombres (175 personas, -12,94%).

MÁS DE 10.000 CONTRATOS

El mes de febrero se firmaron en Palma 10.459 contratos, de los cuales 6.665 fueron indefinidos y 3.794, temporales. Los contratos indefinidos aumentaron un 9,91% respecto al mes anterior, aunque en comparación con el mismo periodo del año pasado registran un ligero descenso del 0,49%

El sector con más contratación en el mes de febrero ha sido hotelería, con 1.902 contratos, seguido de comercio con 1.568 contratos.

Por ocupaciones, las mujeres fueron contratadas principalmente como limpiadoras (765 contratos, con un incremento intermensual del 21,24%) y vendedoras (626 contratos, +10,41%).

En el caso de los hombres, las ocupaciones con mayor contratación fueron camareros (448 contratos, +27,27%) y peones de la construcción (383 contratos, +5,22%).

Por sectores de actividad, entre las mujeres destacaron el comercio (758 contratos, +8,75%) y los servicios en edificios (643 contratos, +13,81%).

Entre los hombres, los servicios de comidas y bebidas registraron 632 contratos (+17,47%) y la construcción 615 contratos, aunque con un descenso intermensual del 12,27%.