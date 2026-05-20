Palma tramita un nuevo proyecto residencial estratégico de más de 250 viviendas en Son Pardo

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles las bases y estatutos de un proyecto residencial estratégico (PRE) en Son Pardo, con una previsión de construir más de 250 viviendas.

Lo ha explicado en rueda de prensa el alcalde, Jaime Martínez, que ha concretado que del total de viviendas previsto, 154 tendrían protección pública y el resto serían libres.

Se trata del octavo PRE aprobado por el Consistorio tras Son Puigdorfila, Son Güells, Son Ximelis, Son Cladera Nord, Cas Pastors, Son Toells y Es Pontet.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha anulado, por orden del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), una clasificación como suelo rústico de una parcela de 33.500 metros cuadrados por donde estaba previsto el paso del descartado proyecto de Trambadia.