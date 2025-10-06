PalmaActiva acoge un taller de educación financiera con la participación de más de 240 estudiantes - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha acogido un taller de educación financiera con la participación de más de 240 estudiantes.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que PalmaActiva ha celebrado este lunes una jornada formativa en el marco del Día de la Educación Financiera, que este año se celebra bajo el lema 'Infórmate. Planifica. Decide.'.

El acto, en el que han participado más de 240 estudiantes de ciclos formativos y bachillerato, ha sido inaugurado por la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, el director general de Autónomos, Juan Antonio Tormo, y el director de la sucursal del Banco de España en Palma, Enrique Herencia de Grado.

El taller, impartido por personal técnico del Banco de España en las instalaciones de PalmaActiva, tiene como objetivo fomentar la cultura financiera entre los jóvenes y concienciarles sobre la importancia de la planificación económica en todas las etapas de la vida.

"Tomar decisiones informadas es esencial para garantizar un futuro económico estable y seguro", ha explicado Enrique Herencia de Grado.

Por su parte, Lupe Ferrer ha destacado que con esta jornada "PalmaActiva reafirma su compromiso con la formación y el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, contribuyendo a la creación de una sociedad más preparada".

Esta actividad se enmarca dentro del Plan de Educación Financiera, una iniciativa conjunta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Su objetivo es mejorar la cultura financiera de los ciudadanos, dotándoles de los conocimientos y herramientas necesarios para gestionar sus finanzas de manera responsable e informada.