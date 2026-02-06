PalmaActiva contrata a 30 jóvenes durante un año con tres programas de formación y empleo

Algunos de los jóvenes contratados por PalmaActiva con los programas de formación y empleo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha puesto tres nuevos proyectos mixtos de formación y empleo, con los que 30 jóvenes estarán contratados durante un año y obtendrán certificados profesionales.

Este programa se enmarca en la convocatoria 'SOIB Formación en alternancia en el sector público instrumental, las entidades locales y el tercer sector de acción social 2025-2026', según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Los proyectos empezaron el pasado 16 de diciembre de 2025 y se desarrollarán hasta el próximo 15 de diciembre de 2026, con contratos de formación en alternancia.

Se trata de programas mixtos de empleo y formación del SOIB que combinan la formación teórica y la experiencia práctica con el objetivo de mejorar las aptitudes y las competencias profesionales de las personas que participan, a la vez que se llevan a cabo proyectos de interés general y social.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha destacado que el objetivo de la iniciativa es "mejorar la calificación profesional" de las personas participantes y facilitar la inserción al mercado laboral, al reforzar competencias y promover el acceso o el retorno al empleo.

"Además de obtener certificados profesionales y experiencia laboral, también se realiza un itinerario individualizado de inserción para cada alumno trabajador", ha explicado la edil.

El programa se basa en tres pilares, como son la formación, la adquisición de experiencia laboral y la orientación-acompañamiento. Los proyectos se orientan a jóvenes de 16 a 29 años en situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Uno es el 'Palma Micro Machine IX', que cuenta con diez participantes al ámbito de la informática, el 'Palma Web VIII', con diez participantes al sector de la creación y gestión de páginas web, y 'Palma Informa VIII', con diez participantes en el área de administración y gestión.

"Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Palma apuesta por la formación como herramienta para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía, al diseñar proyectos adaptados a diferentes perfiles y sectores clave del mercado laboral", han resaltado.

Estos tres proyectos formativos laborales se hacen en colaboración con diferentes áreas municipales, entre las que figuran el departamento municipal de Innovación, el área de Comercio, Restauración y Autónomos, y el área de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad.

El presupuesto total de los proyectos es de casi 751.000 euros, de los que más de 68.000 son aportados por PalmaActiva. Los proyectos están financiados por el SOIB, con la participación del SEPE y pueden estar cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).