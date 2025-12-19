PalmaActiva organiza dos jornadas de selección de personal con la cadena de supermercados Dia. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha organizado esta semana una jornada de selección de personal en colaboración con la cadena de supermercados Dia, en la que una veintena de personas han participado en entrevistas presenciales con los responsables de recursos humanos con el objetivo de cubrir puestos de jefe de tienda.

Esta iniciativa, según han indicado en un comunicado, se enmarca en el compromiso de PalmaActiva por fomentar la empleabilidad y facilitar la conexión directa entre empresas que buscan talento y personas en búsqueda activa de empleo.

Además, a finales del mes de enero se celebrará una segunda jornada de selección de personal con Dia destinada a la contratación de cajeros-reponedores.

Las personas interesadas en esta próxima convocatoria podrán inscribirse y participar en el proceso de selección a través de la página web de PalmaActiva.

Estas jornadas de selección son una iniciativa que facilita el contacto directo entre personas que buscan trabajo y responsables de recursos humanos de empresas que necesitan incorporar personal.

Este año PalmaActiva ya ha realizado sesiones para las empresas Alehop, Müller, Starbucks, Stamp Mallorca y Decathlon, logrando que más de 350 personas hayan realizado entrevistas de trabajo a través de esta iniciativa.