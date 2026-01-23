PalmaActiva organizará el 9 de febrero una jornada para cubrir medio centenar de puestos de trabajo en supermercados

Archivo - Empresas entrevistan a distintos candidatos en el 'Mes del Empleo' de PalmaActiva, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PalmaActiva ha preparado una nueva jornada de selección de personal con la cadena de supermercados Día con el objetivo de cubrir una cincuentena de puestos de trabajo de cajero y reponedor en diferentes establecimientos que la cadena abrirá próximamente en Palma.

Esta jornada se celebrará el día 9 de febrero en PalmaActiva y se enmarca en el programa de jornadas de selección de personal impulsado por el Ayuntamiento de Palma para poner en contacto directo a empresas que necesitan incorporar personal y personas en búsqueda activa de trabajo, al "facilitar procesos de selección ágiles y eficientes".

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que, durante el mes de diciembre, PalmaActiva ya realizó una primera jornada de selección con Día destinada a la cobertura de puestos de trabajo de responsable de tienda, en la que una veintena de personas participaron en entrevistas presenciales con responsables de recursos humanos de la empresa.

Las personas interesadas en participar en la próxima jornada para cajero-reponedor pueden inscribirse a través de la página web de PalmaActiva, desde donde se gestiona el acceso al proceso de selección.

"Las jornadas de selección de PalmaActiva son una herramienta clave para mejorar la empleabilidad, acercar el tejido empresarial a la ciudadanía y facilitar oportunidades laborales reales", han señalado.

A lo largo de 2025, PalmaActiva organizó jornadas de selección con empresas como Alehop, Müller, Starbucks, Stamp Mallorca y Decathlon, al permitir que cerca de 400 personas pudieran realizar entrevistas de trabajo.