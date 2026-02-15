La palmera caída por el viento este sábado en Palma provoca daños en un coche: "Ha estado a 10 centímetros de matarme"

La palmera tumbada por el viento este sábado en Palma provoca daños en un coche: "Ha estado a 10 centímetros de matarme". - EUROPA PRESS

PALMA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La palmera que este sábado cayó por el fuerte viento en el Paseo Marítimo a la altura de Es Baluard lo hizo sobre un vehículo provocando daños y heridas a su propietario.

Así lo ha asegurado el afectado, que en declaraciones a Europa Press y según consta igualmente en el informe de la Policía Local, ha explicado que sobre las 21.00 horas de este sábado circulaba por el paseo Sagrera en dirección a la avenida Argentina cuando, a la altura de Es Baluard, la palmera, agitada por el fuerte viento, cayó e impacto sobre su vehículo provocando daños de diversa consideración.

El conductor no pudo esquivar el árbol que, al golpear el coche, provocó que se dispararan los airbags. Fruto del impacto, el hombre acudió a Urgencias del Hospital Son Espases acusado de un pinzamiento en la columna.

"Ha estado a diez centímetros de matarme", ha afirmado el afectado, que ha lamentado que el Ayuntamiento de Palma no actúe ante el mal estado de algunos ejemplares de árboles.