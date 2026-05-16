El Parc de la Mar acoge la Fiesta de las Familias - CAIB

PALMA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Parc de la Mar ha acogido este sábado, de 10.00 a 14.00 horas, la Fiesta de las Familias, con varias actividades como un laberinto de ilusiones, la ludoteca Mondecolorins, el cuentacuentos de rondallas mallorquinas y actuación del grupo Da-li Cebes.

A la jornada ha asistido la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, quien ha destacado las medidas y acciones impulsadas por su Conselleria en este sentido.

"Lo que queremos es poner en valor lo que significan las familias para nosotros", ha dicho, agregando que las medidas que está poniendo en marcha el Govern "son una buena muestra de las políticas que sitúan a las familias en el centro".

Entre ellas, ha hecho referencia a la ley de conciliación o el Cheque Canguro, la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones y otras reclamaciones que han hecho las familias a las que el Govern "ha dado respuesta".

Según ha trasladado la Conselleria en una nota de prensa, Fernández ha puesto en valor el despliegue del modelo Barnahus en todas las Islas, un sistema integral pionero para atender a menores víctimas de violencia sexual en un único espacio coordinado.

En el ámbito de la conciliación, el Govern ha puesto en marcha el Cheque canguro, una línea de ayudas dotada con 320.000 euros destinada a facilitar la contratación regularizada de personal del hogar para el cuidado de menores.

En cuanto a la ley de conciliación, ha subrayado las medidas que incorpora, como la flexibilidad horaria, bolsas de horas, incentivos a las empresas y nuevos instrumentos de apoyo para que las familias puedan compatibilizar mejor la vida laboral y personal.

El Govern también ha financiado por primera vez el ocio adaptado y, además, incrementará su presupuesto hasta un 47,6 por ciento, llegando a los 2,7 millones de euros. Este nuevo modelo amplía la cobertura hasta los 21 años y refuerza la financiación de las plazas para garantizar que la ayuda llegue a todas las familias con menores dependientes de grado II y III.

Además, la Conselleria ha reforzado los servicios de apoyo psicológico y atención familiar con "importantes incrementos" presupuestarios y nuevos recursos territoriales.

Por otra parte, ha mencionado el plan de choque contra las listas de espera de dependencia y discapacidad, con una inversión anual de 17,5 millones de euros.

Recientemente, el Govern ha aprobado, ante el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Medio, un paquete extraordinario de medidas sociales de 15,3 millones de euros destinado a proteger a las familias más vulnerables.