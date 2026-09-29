El Parc de la Mar acogerá este domingo la Carrera Pro Bienestar Animal, con el objetivo de favorecer la adopción - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parc de la Mar acogerá este domingo la segunda edición de la Carrera Pro Bienestar Animal 'Ciutat de Palma' que tiene como objetivo promover la adopción.

Cort ha explicado este martes en un comunicado que la prueba, que comenzará a las 10.00 horas de la mañana, tendrá como punto de salida y llegada los jardines del Parc de la Mar, justo delante de la Porta de la Portella de Palma, y contará, además, con dos modalidades distintas.

Por un lado, una prueba de cinco kilómetros de itinerario, de carácter competitivo, y, por otro, una carrera popular de dos kilómetros y medio, no competitiva.

En el primer caso, se otorgarán seis premios, tres para las primeras mujeres clasificadas y otros tres para los primeros hombres. Aun así, todos los participantes que completen el recorrido, en cualquiera de las dos modalidades, recibirán un obsequio conmemorativo.

Los corredores, que podrán formalizar sus inscripciones hasta las 23.00 horas del viernes 2 de octubre, afrontarán un circuito urbano que transcurrirá en todo momento por el recinto del Parc de la Mar.

El Ayuntamiento ha indicado que para participar en la prueba no es obligatorio ir acompañado de un animal, sino que pueden hacerlo también corredores que no aporten ninguna mascota.

En cuanto a la entrega de dorsales, los participantes podrán recogerlos en la tienda Espacios Dogma, a partir del viernes 2 de octubre, o también el mismo día de la prueba, entre las 8.00 y las 8.50 horas.

El teniente de alcalde y regidor de Medio Natural y Entornos Saludables, Llorenç Bauzá, ha afirmado que "una de las prioridades del Ayuntamiento en el campo del bienestar animal es favorecer las adopciones" y ha indicado que "el mejor lugar para las mascotas no es un centro de acogida sino un hogar y una familia".

Bauzá ha aprovechado la ocasión para agradecer la colaboración que su departamento recibe por parte de Peluditos de Son Reus y otras asociaciones de voluntarios.

Asimismo, ha recordado las inversiones realizadas en los últimos años en materia de recursos y servicios en el centro de Son Reus, "en una apuesta clara por incrementar el número de profesionales, así como la adquisición de equipamientos y otros medios".