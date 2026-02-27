El Parc de la Mar acogerá este fin de semana demostraciones de navegación y un taller de pesca

Estand de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua por el Día de Baleares 2026. - GOIB

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parc de la Mar acogerá este fin de semana demostraciones de navegación de vela y un taller de pesca educativa para familiarizar a los más pequeños con actividades relacionadas con el mar.

En una nota de prensa, Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha anunciado que estas actividades, que organizan en colaboración con la Federación Balear de Vela con motivo del Día de Baleares, se celebrarán el sábado y el domingo de 11.00 a 14.00 horas.

Durante estas jornadas se realizarán recorridos por el interior del lago con embarcaciones utilizadas habitualmente por las escuelas de vela, con la presencia de monitores especializados que coordinarán la actividad y atenderán a los participantes.

La programación se completa con un taller infantil de pesca educativa y sensibilización ambiental, previsto para el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, de 16.00 a 17.30 horas, en la carpa Domo de la Mostra del Govern.

El taller, de una duración aproximada de una hora y media, incluye una simulación de pesca mediante un espacio adaptado y una explicación divulgativa sobre las especies del Mediterráneo, así como una introducción a los valores de sostenibilidad en puertos y playas.

Asimismo, se abordará la problemática de la basura marina y su incidencia en el entorno portuario. Como elemento simbólico y educativo, los participantes recibirán un pequeño gambanero vinculado a la recogida de residuos del medio marino.

Los estands de la Conselleria ya están abiertos al público en el Parc de la Mar, en un espacio propio formado por dos carpas que funcionan como punto informativo permanente durante todos los días de la Mostra.

En este espacio, Ports de les Illes Balears (PortsIB), que participa en el proyecto, dará a conocer su labor en la gestión de los puertos autonómicos y las iniciativas que impulsa en materia de sostenibilidad, seguridad y dinamización del litoral, además de acercar a la ciudadanía una nueva edición de la Setmana Blava, el programa que fomenta el contacto de los escolares con el mar y los deportes náuticos.