El Parlament aprueba una PNL por el Día Mundial contra el cáncer de Pulmón

Los puntos de la iniciativa se han votado de forma conjunta y han contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox

PALMA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes, en sesión plenaria, una Proposición No de Ley (PNL) por el Día Mundial contra el cáncer de pulmón, presentada por el Grupo Socialista, a iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), y que ha sido apoyada por todos los demás grupos parlamentarios, a excepción de Vox.

El encargado de defender la PNL en el debate plenario ha sido el diputado Juli Dalmau. En su intervención, el socialista ha recordado que la iniciativa tiene como objetivo instar a las administraciones públicas a ampliar los espacios libres de humo y garantizar la vigilancia.

Asimismo, la PNL aprobada, solicita al Gobierno de España que acomode la normativa a nivel nacional para que el ejecutivo balear tenga herramientas jurídicas para poder mantener medidas antitabaco puestas en marcha para frenar la COVID-19 y la prohibición de fumar en determinados espacios públicos como medida de prevención de enfermedades como el cáncer o las cardiopatías.

La iniciativa también aboga por que se lleven a cabo las acciones pertinentes para fomentar más espacios libres de humo, respetar y garantizar el derecho a la salud de las personas, especialmente de los menores de edad, que actualmente están muy expuestos al humo de segunda mano.

Finalmente, la PNL manifiesta el apoyo del Parlamento de Baleares en investigación del cáncer, como instrumento imprescindible en la lucha contra esta enfermedad, y traslada su reconocimiento a todas las asociaciones y entidades que están acompañando a las personas afectadas por el cáncer por su compromiso y labora continuada.

"Existen suficientes evidencias que demuestran la relación entre el consumo de tabaco y el incremento en el número de casos de cáncer de pulmón y en los datos de mortalidad como consecuencia de esta patología", ha dicho el diputado socialista Dalmau, quien ha añadido que "se está ante una situación que ciertamente se convertirá en un grave problema de salud pública en los próximos años".

Por ello, ha precisado, "casi todos los Grupos Parlamentarios con representación en esta cámara han firmado esta iniciativa que surge de AECC-Baleares, en el marco de una reivindicación que se comparte plenamente: la aprobación de una nueva legislación que amplíe los espacios libres de humo".

Dalmau, ha remarcado que "es cierto que España está al frente de los países con políticas más claras de prevención del tabaquismo pero no es posible conformarse, sobre todo, si se quiere proteger a los menores ante el consumo de tabaco y lograr una primera generación libre de humo". "Si se quiere desnormalizar el consumo de tabaco, se tiene que actuar sobre los espacios donde es más común su consumo para transmitir una percepción adecuada del riesgo que supone el tabaquismo y el tabaquismo pasivo", ha hecho hincapié.

También la diputada de Unidas Podemos Antònia Martín ha calificado las leyes antitabaco actuales como "insuficientes" y ha considerado necesario "ampliar los espacios libres de humo en todo el país". "Hay que dar más pasos hacia delante, nos tenemos que esforzar más para proteger la salud de la población, es importante entender que no solo está en peligro la salud del fumador sino de todas las personas que lo rodean", ha enfatizado Martín, al tiempo que ha apuntado que "para los que no se puede evitar que desarrollen la enfermedad, se necesita más investigación, dispositivos adecuados y apoyo, no solo para los enfermos sino también para sus familias".

Por su parte, la diputada 'popular' Isabel Maria Borràs ha pedido "seriedad" en relación a las enfermedades, como el tabaquismo, "una enfermedad catalogada como crónica, que es la primera causa de muerte evitable". "El PP siempre votará a favor de la investigación contra el cáncer pero no de como se gestiona", ha enfatizado.

El diputado de Cs, Juan Manuel Gómez, también ha hecho uso de su turno de palabra y ha defendido que el grupo liberal ha apoyado esta iniciativa porque "busca proteger a los menores y a los fumadores pasivos, sin perseguir a nadie".

La diputada de El PI, Lina Pons, por su parte, ha defendido que la PNL aprobada este martes permite "visibilizar el problema, el tabaquismo, y, también, la solución" porque, ha añadido, "la salud es la mejor inversión que se puede hacer".

Finalmente, la diputada de Vox, único grupo que ha votado en contra de la PNL, Idoia Ribas, ha reconocido que "el tabaquismo y su relación con el cáncer de pulmón es algo que está probado y por ello es necesario informar de los perjuicios del tabaco y ayudar a quienes lo necesiten". También, se ha mostrado a favor de invertir en investigación.

Sin embargo, ha precisado que "informar de los perjuicios del tabaco y ayudar a quien lo requiera ya está recogido en la normativa actual, competencia, además del Estado". Ribas ha acusado así a los grupos parlamentarios que han apoyado la PNL de "querer perpetuar algunas de las medidas impulsadas con excusa la COVID-19, como la prohibición de fumar en las terraza de los bares".