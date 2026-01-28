El Parlament arranca el año el martes debatiendo la propuesta del PP para prohibir el burka en espacios públicos

Archivo - Vista general durante un pleno del Parlament balear, a 6 de febrero de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El primer pleno del Parlament del año 2026 se celebrará el próximo martes, 3 de febrero, e incluirá la propuesta del PP para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos que, previsiblemente, saldrá adelante.

El pleno comenzará a las 10.00 con la sesión de control al Govern, con algunas de las preguntas similares a las que se hacían en el periodo de sesiones anteriores.

Así, los grupos interrogarán a los consellers y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre vivienda, turismo, educación y listas de espera.

También preguntarán por la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), ante las reclamaciones de aumentar las medidas de seguridad del comité de empresa y el anuncio de paros parciales.

Entre las iniciativas que se debatirán, la proposición no de ley (PNL) del PP para prohibir el burka y el niqab en edificios públicos previsiblemente saldrá adelante con los votos de Vox.

La portavoz de este grupo, Manuela Cañadas, ha afirmado que seguramente avalarán la iniciativa, aunque ha criticado que el PP tumbara una PNL similar presentada por Vox hace unos meses. "Nos han tratado de racistas y han tumbado la PNL y ahora vienen y la presentan", ha reprochado.

La iniciativa, según recoge el texto, pretende "combatir prácticas contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas, entre ellas la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina".

Los diputados debatirán también el martes dos mociones del PSIB, una sobre atención a la dependencia y otra sobre política general de salud mental.

Este grupo también interpelará al Govern sobre la política turística y defenderá una PNL relativa a complementos de ayudas a los alquileres.