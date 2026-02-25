El Parlament balear celebrará el domingo el acto institucional por el Día de Baleares

Archivo - El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, interviene durante un acto institucional por el Dia de les Illes Balears, en el Parlament balear, a 1 de marzo de 2025, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear celebrará el próximo domingo el acto institucional por el Día de Baleares, mientras que las jornadas de puertas abiertas tendrán lugar el mismo día 1 por la tarde y durante la mañana y tarde del lunes 2 de marzo.

Según ha señalado la Cámara, el domingo al mediodía los miembros de la Mesa del Parlament recibirán a los invitados al acto en el vestíbulo de la calle Conquistador y, a continuación, la Sala de Pasos Perdidos acogerá el acto institucional, con la lectura de distintos artículos del Estatut d'Autonomia de Baleares por parte de los niños ganadores del concurso de dibujo y redacción del Parlament. A continuación, el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, realizará el discurso institucional.

Durante la tarde del día 1 de marzo, de 16.30 a 19.00 horas, y durante todo el lunes 2 de marzo, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, el Parlament llevará a cabo dos jornadas de puertas abiertas, en las que los ciudadanos podrán conocer la historia del edificio y el funcionamiento de la institución a través de una audioguía en seis idiomas y de los paneles informativos en las diferentes salas. Para asistir no es necesaria reserva previa.