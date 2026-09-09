El Parlament balear defenderá la OSP en la ruta entre Menorca y Barcelona

Archivo - El diputado en el Parlament balear por Més per Menorca, Josep Castells - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles defender frente al Gobierno central y las instituciones europeas la implantación de la Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Barcelona con el fin de garantizar un número mínimo de frecuencias, especialmente durante la temporada baja, y un baremo de tarifas máximas accesible para los residentes.

La moción sobre transporte aéreo presentada por el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha sido parcialmente aceptada por el resto de formaciones. Los únicos puntos que no se han aprobado tienen relación con la elaboración de una nueva propuesta de prueba piloto para la OSP y con la puesta en marcha por parte del Govern, conjuntamente con el Gobierno central, de los incentivos necesarios para conseguir que las aerolíneas ofrezcan más frecuencias en temporada baja.

En su intervención, el menorquinista ha reiterado su defensa a la Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Barcelona, una ruta en la que, según ha dicho, "cada vez hay menos frecuencias y los vuelos son más caros". En esta línea ha exigido al Ejecutivo autonómico que se implique en la defensa de esta propuesta.

En esta línea, ha destacado que, de las cinco cartas enviadas a lo largo de esta legislatura por el conseller de Vivienda Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, al ministro de Transporte, Óscar Puente, ninguna de ellas trataba la cuestión de la conectividad. "Esto dice mucho del poco interés del Govern para solucionar la problemática relacionada con el transporte aéreo", ha manifestado.

Por su parte, la diputada del PP Margalida Pocoví ha presentado diversas enmiendas a la moción. En concreto, la 'popular' se ha mostrado de acuerdo en defender una OSP entre Menorca y Barcelona, aunque ha matizado que la instancia debe dirigirse al Gobierno central, que tiene las competencias.

También ha defendido la creación de incentivos para que las compañías ofrezcan más frecuencias, pero del mismo modo ha puntualizado que la petición se debe dirigir al Estado.

Castells ha rechazado las enmiendas de la 'popular' al considerar que al Parlament se acude a hacer control del Govern, que tiene responsabilidad en relación al transporte aéreo, a pesar de que las competencias sean del Gobierno central. "No podemos aceptar una enmienda para que nuestras peticiones se salten al Govern", ha dicho.

Por su parte, la diputada del PSOE Verónica Llufriu ha subrayado que su formación defiende una OSP entre Menorca y Barcelona "estudiando opciones y mecanismos que permitan implantarla con todas las garantías jurídicas". Del mismo modo, ha señalado que "el deber y la responsabilidad del Govern es luchar para que el transporte aéreo sea suficiente y asequible para los residente".

Llufriu ha finalizado su intervención lamentando que PP y Vox no hayan votado a favor de la constitución de una comisión para mejorar la aplicación del descuento de residente.

Finalmente, tanto el diputado de Vox Sergio Rodríguez, como el de MÉS per Mallorca Ferran Rosa han mostrado su acuerdo con la propuesta menorquinista y su preocupación por la conectividad de Baleares.