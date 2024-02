El Parlament balear rechaza "firmemente" la Ley de amnistía

La Cámara rechaza dotar Menorca de un especialista en neuropediatría y aprueba incorporar más especialistas al equipo de atención y prevención al suicido



PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de este martes ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) de Vox que rechaza "firmemente" la amnistía de los responsables del "golpe de estado separatista" de 2017 en Cataluña.

La diputada de Vox Idoia Ribas ha defendido este martes en la Cámara balear que "no se puede permitir que la amnistía se configure como contrapartida de una negociación política en un Estado democrático y de derecho como España". La PNL, aprobada con 35 votos a favor de PP, Vox y el diputado del Grupo Mixto Xisco Cardona, y 25 votos en contra del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, considera que las consecuencias de una Ley de Amnistía son de una "gravedad sin precedentes".

Asimismo, Ribas ha señalado que "se humilla a la nación, se legitima el golpismo y se desacredita el Estado de Derecho", al mismo tiempo que "supone reconocer que fue justo el proceso de secesión e injusto el derecho que lo sancionó".

Según Vox, se atenta "gravemente" contra el principio de separación de poderes, ya que "se está privando a los tribunales de enjuiciar los presuntos delitos cometidos por los amnistiados", así como de ejecutar lo juzgado en todas aquellas causas relacionadas con el 'procés'.

Igualmente, Ribas ha apuntado que la amnistía "a la carta" supone "la vulneración del principio de igualdad entre todos los españoles" y que se trata de una "ley de impunidad para los golpistas catalanes exclusivamente en beneficio de Pedro Sánchez y del partido socialista".

"Se perpetra el mayor acto de corrupción política al amnistiar un político a otro expresamente a cambio de su apoyo para permanecer en el poder", ha subrayado la diputada, destacando que su formación considera que las consecuencias penales para Sánchez deben ser "de la mayor contundencia".

Durante el debate, Vox ha aceptado enmiendas presentadas por el PP que actualizan el texto, puesto que la PNL de Vox fue registrada el pasado mes de noviembre.

Sin embargo, el punto tres de la PNL, relativa a considerar a los diputados que voten a favor tanto de la Ley de amnistía como de la investidura que la contemple como "responsables de esta traición sin precedentes", ha sido rechazado con 52 votos en contra y siete a favor.

Los grupos de la oposición han votado en contra de todos los puntos puesto que han considerado que se trata de una PNL "apocalíptica" y, tal como ha apuntado la diputada socialista Sílvia Cano, "antes se romperá Vox que no España".

El diputado de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerado "una vergüenza declarar traidores a gente simplemente por su ideología". "Los demócratas de derechas o de izquierdas no enmiendan estas PNL, las rechazan", ha sentenciado.

En esta misma línea se ha pronunciado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha manifestado que su formación está a favor de la Ley de amnistía puesto que es "una solución acertada".

EL PARLAMENT RECHAZA UNA PNL DE MÉS PER MENORCA

Por otro lado, el pleno del Parlament ha rechazado dotar Menorca de un especialista en neuropediatría y ha aprobado incorporar más especialistas al equipo de atención y prevención al suicido.

La diputada de Més per Menorca y encargada de denfeder la PNL relativa a salud mental en la isla, Joana Gomila, ha defendido que es necesario llevar a cabo un plan de medidas específicas para cada una de las etapas de la infancia y adolescencia y, en consecuencia, que es "imprescindible" contratar más personal especialista en salud mental en todos los dispositivos que hay en Menorca.

El Parlament ha aprobado cinco puntos de la PNL, relativos a dotar de más especialistas el equipo de atención y prevención al suicido, a aumentar los psiquiatras especialistas en infantojuvenil, así como a activar la tarjeta sanitaria preferente para las personas con fragilidad relacional y con dificultades de comunicación y vulnerabilidad.

Por otro lado, se ha rechazado dotar Menorca de un especialista de neuropediatría, aumentar en atención primaria el número de psicoterapeutas con experiencia en trastorno del neurodesarrollo e incorporar un enfermero en los equipos de orientación de los centros escolares para detectar problemas de salud mental.

Además, no se ha aprobado mejorar la atención a personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria para que puedan ser atendidas en Menorca y evitar el traslado a Mallorca, así como crear una unidad de patología dual en la isla.