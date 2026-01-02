El Parlament bate récord de visitantes en 2025 con más de 17.000 personas

El Parlament bate récord de visitas en 2025, con más de 17.000 personas - PARLAMENT

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17.035 personas han visitado el Parlament a lo largo del año 2025, la cifra más elevada de la serie histórica desde 1983 y que representa un aumento del 10 por ciento en comparación con los 15.472 visitantes de 2025.

Según ha destacado la Cámara balear en una nota de prensa, desde 1982 el Parlament abre las puertas para dar a conocer las funciones, la organización y la composición a través de visitas guiadas y la organización de jornadas de puertas abiertas el Día de Baleares.

Por otro lado, la institución se ha adherido a actividades externas que permiten promover el conocimiento de la historia del edificio y del fondo artístico y arquitectónico, como por ejemplo la Nit de l'Art o el Open House.

Casi la mitad de las visitas durante el 2025 corresponden a las visitas guiadas dirigidas al mundo educativo, que han supuesto la visita de 8.191 alumnos (48 por ciento del total) y la organización de 267 grupos de alumnos de todas las etapas educativas.

Por etapas, han visitado el Parlament casi 4.400 alumnos de primaria, 2.063 de secundaria, 120 de bachillerato, 450 de ciclos formativos, 294 universitarios, 589 profesores y 278 estudiantes no incluidos en los periodos educativos generales.

Por otro lado, han visitado la Cámara autonómica asociaciones de la tercera edad, así como asociaciones y entidades diversas a través de una visita guiada. En total, han sido 1.112 ciudadanos, lo que supone un 6,5 por ciento del total de visitantes del año, distribuidos en 41 grupos.

También en el marco del Día de Baleares, desde la institución han destacado la gran acogida por parte de la ciudadanía durante las jornadas de puertas abiertas los días 1 y 2 de marzo, con un total de 4.710 visitantes, el 27,6 por ciento del total.

Durante la Nit de l'Art, 2.001 personas visitaron la colección pictórica y escultórica de la institución, lo que supone el 11,7 por ciento del total de visitantes; mientras que en el Open House, fueron 1.021 las personas que visitaron la institución repartidos en 54 grupos.