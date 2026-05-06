El Parlament condena los ataques de EEUU e Israel a Irán y constata la necesidad de una transición democrática

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha condenado los ataques militares de Estados Unidos e Israel a Irán y ha constatado la "necesidad de una transición democrática" en este último país.

Así lo ha aprobado la reunión de esta comisión en el marco de una proposición no de ley (PNL) de Més per Menorca, que ha contado con los votos favorables de todos los grupos presentes menos de la diputada Idioa Ribas y de Vox, que ha votado en contra de un punto.

Según ha informado el Parlament, la iniciativa insta al Govern a hacer un seguimiento detallado de la evolución del conflicto, anticipar las posibles consecuencias y tomar las medidas pertinentes para paliar los efectos.

Igualmente, la Cámara reconoce la actuación del Govern en la adopción de medidas dirigidas a mtitigar el impacto del conflicto sobre los ciudadanos de Baleares.

JUBILACIÓN POLICÍAS LOCALES

La Comisión ha aprobado por unanimidad otra PNL, en este caso del PP, que reclama al Gobierno de España una revisión del criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con el cómputo, a efectos de la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación de la policía local, de los periodos cotizados como funcionario interino.

El objetivo es que se reconozca dicho tiempo cuando consten acreditados el desempeño material y efectivo de funciones policiales y la correspondiente cotización.

La PNL pide una modificación del Real Decreto 1449/2018, que aborda esta cuestión, para reconocer expresamente que tendrá la consideración de tiempo efectivamente trabajado como policía local el prestado tanto en condición de funcionario de carrera como en condición de funcionario interino en plazas o puestos de policía local.

También solicita que introduzca una disposición transitoria que permita revisar las resoluciones administrativas denegatorias en las que no se hubieran computado los periodos de servicios prestados como funcionario interino en puestos de policía local.

Finalmente, la Cámara insta al Govern a impulsar la convocatoria del máximo número de procesos selectivos para la provisión definitiva de plazas de policía local.