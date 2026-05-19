El Parlament condena recientes episodios LGTBIfóbicos pero rechaza posicionarse contra Le Senne

Archivo - Una persona con un abanico de la bandera LGTBI. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha condenado este martes recientes episodios de LGTBIfobia, aunque ha rechazado posicionarse en contra del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, por un vídeo frente a un mural en un instituto de Porto Cristo en el que se besaban dos chicas.

Ha sido en el debate de una moción, defendida por el diputado del PSIB Ares Fernández sobre LGTBIfobia, a la que MÉS per Mallorca ha propuesto varios puntos nuevos para condenar los ataques homófobos sufridos por un profesor de instituto, un vendedor del mercado de Pere Garau y un vecino de Formentera y para condenar y rechazar lo que ha considerado actitudes LGTBIfóbicas del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

La enmienda ecosoberanista para condenar las agresiones y los ataques homófobos han contado con el voto favorable del PP y han salido adelante solo con el voto en contra de Vox. Los 'populares', sin embargo, han votado en contra del punto relativo al presidente de la Cámara y, por tanto, no ha prosperado.

La mayoría del resto de puntos se han aprobado con el voto favorable de los 'populares'. La Cámara se posiciona así en contra de cualquier forma de discurso o episodio de odio y violencia frene al colectivo LGTBI, como la quema de una bandera arcoiris en un instituto de Muro.

El diputado del PSIB Ares Fernández se ha referido a los recientes episodios de LGTBIfobia y ha lamentado que ya no sean "agresiones de noche, en lugares escondidos o en espacios de vulnerabilidad, sino de hechos que suceden de día, ante todos, en espacios cotidianos".

El socialista ha lamentado, además, la cancelación de la verbena del Orgullo en Palma y ha acusado al Ayuntamiento de Palma de "dejarla morir".

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha acusado a Vox de alimentar discursos de odio. "El discurso del odio prepara el terreno para la discriminación y la violencia", ha afirmado.

Desde Vox, el diputado Sergio Rodríguez, ha rechazado la voluntad de la izquierda de "colectivizar" a las personas homosexuales. "Hay muchísimos homosexuales a los que su condición sexual no les determina su manera de pensar, su pensamiento político, su pensamiento económico, su manera de comportarse. Muchísimos homosexuales que se sienten avergonzados y no representados", ha afirmado Rodríguez.

El diputado ha señalado que "por supuesto" condenan cualquier víctima de delito de odio. "Nosotros somos los que más los sufrimos", ha añadido.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha advertido del incremento de las agresiones homofóbicas tanto físicas como verbales. "Se está normalizando el odio", ha sostenido.

Por parte del PP, el diputado Pedro Álvarez ha defendido que ninguna forma de odio o humillación "tiene cabida en Baleares". El 'popular' ha condenado los recientes episodios LGTBIfóbicos y ha recordado la necesidad de persistir en la defensa de una sociedad basada en el respeto a la dignidad humana y a la convivencia.

Álvarez, en todo caso, ha rechazado lo que ha considerado imposición de una única manera de pensar dentro de una sociedad diversa.