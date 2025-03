El Parlament da el visto bueno a la prórroga de la suspensión de autorizaciones de licencias de taxi y VTC

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha convalidado este martes, con amplio consenso aunque entre críticas, el decreto ley que mantiene el actual periodo de suspensión de autorizaciones ordinarias de licencias de taxi y VTC, vigente desde hace un año en Baleares.

La convalidación ha salido adelante por unanimidad, aunque con críticas desde la oposición, e implica la prórroga de la suspensión de estas licencias ordinarias hasta que se aprueben, en un nuevo plazo máximo de un año, los reglamentos de taxi y VTC. El conseller de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, ha apuntado en todo caso que la intención es no agotar el plazo de un año.

El diputado del PSIB Marco Antonio Guerrero ha criticado la falta de planificación del Govern, que ha afectado al sector, y ha lamentado que se haya dejado pasar un año para negociar la prórroga. "Han venido en el momento de descuento para que los rescatemos", ha señalado el socialista instando a que se redacte el decreto.

Mateo, por su parte, ha recordado que se optó por la suspensión para evitar una avalancha de nuevas licencias de VTC en Baleares, teniendo en cuenta que durante el año 2023, ante la posibilidad de cambios legislativos derivada de las sentencias judiciales, se habían presentado más de 10.000 solicitudes de autorizaciones de VTC.

El conseller ha explicado que se está elaborando esta regulación y que el Ejecutivo tiene en marcha el procedimiento de cara a la aprobación de los reglamentos. "El Govern no ha dejado de trabajar en esta materia y mantiene el compromiso de llegar a una nueva regulación desde una voluntad de consenso y de diálogo con el propio sector y con el resto de administraciones implicadas, como consells y ayuntamientos", ha afirmado.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticado que haya pasado un año sin redactarse los reglamentos y ha reclamado "una buena regulación". Por parte de Unidas Podemos, la diputada Cristina Gómez ha pedido "certezas y garantías" ante las incertidumbres que traslada el sector.

La diputada del PP Margalida Pocoví ha defendido la reglamentación para garantizar la seguridad jurídica y mejorar la competitividad del sector del taxi, ante los procedimientos judiciales que están cuestionando las limitaciones a las empresas si no están justificadas.

Por parte de MÉS per Mallorca, el diputado Ferran Rosa ha recordado que hace un año ya advirtió que 12 meses no eran suficientes. "Sorpresa, un año después, no hay decreto", ha señalado. El ecosoberanista ha alertado de la "debilidad jurídica" de la situación. Rosa ha criticado que el texto no haya sido tratado con ningún grupo parlamentario. "Llegan aquí pensando que tienen todos los votos y que siempre les vamos a dar un voto de confianza", ha apuntado.

El ecosoberanista ha reprochado al PP que la moratoria es "altamente intervencionista" y ha pedido al Govern que "deje de gobernar pensando que tiene mayoría absoluta".