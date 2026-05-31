El Parlament debatirá este martes sobre la ampliación del aeropuerto de Eivissa y la implantación de un SMI balear

Archivo - Fachada del aeropuerto de Eivissa. - RAUL URBINA - Archivo

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de este martes fijará una postura sobre la ampliación del aeropuerto de Eivissa propuesta por Aena y discutirá sobre el posible establecimiento de un salario mínimo interprofesional (SMI) en Baleares.

La jornada parlamentaria arrancará a las 10.00 horas con la habitual sesión de control al Govern y se cerrará con estos dos asuntos llevados al pleno en sendas proposiciones no de ley (PNL) presentadas por PP y MÉS per Mallorca, respectivamente.

La primera pregunta del día la formulará la diputada del PSIB Verónica Llufriu y versará sobre la conservación del parque de vivienda. También sobre vivienda consultarán el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, la socialista Mercedes Garrido y el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, quien dirigirá a la presidenta del Govern, Marga Prohens, una acerca de la adquisición de vivienda.

Igualmente, la diputada de Vox Patricia de las Heras sondeará la cuestión habitacional pero desde otra perspectiva, al preguntar por la "vulnerabilidad de los okupas".

La educación también formará parte del debate parlamentario para aclarar el futuro del Ceipieem Son Serra, donde hace poco la comunidad educativa se manifestó para pedir un nuevo centro, o por la situación del colectivo de las educadoras de las 'escoletes'. Ambas preguntas formuladas por las diputadas del PSIB Malena Riudavets y Amanda Fernández. Más tarde, habrá una interpelación sobre esta materia a iniciativa del Grupo Mixto.

Sanidad y turismo serán otros de los protagonistas para conocer la atención que ofrece el Ejecutivo a los pacientes del Área de Salud de Eivissa y Formentera --de la diputada del PSIB Irantzu Fernández-- o las intenciones del Govern con respecto a la contención de los flujos turísticos --con intervención del portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia--.

La gestión del litoral entrará en la debate parlamentario de la mano de la diputada Pilar Carbonero, quien planteará sus dudas sobre la concesión de Cala'n Bosch, y el diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba, sobre la delimitación de las costera.

Por último, la movilidad centrará buena parte de la discusión ya que el diputado de Vox Sergio Rodríguez preguntará por el pago del convenio de carreteras pero después tocará votar una moción del PSIB y la comparecencia del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

Otros de los temas sobre los que girará la sesión parlamentaria serán los servicios públicos, la aprobación de la ley ómnibus de la semana pasada o por los criterios periodísticos en IB3.