El Parlament dictamina la derogación de la ley de memoria democrática, que sigue su tramitación

Archivo - Fachada del Parlament - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha dictaminado la proposición de ley de Vox para derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares.

En la sesión de este miércoles se han rechazado las cinco enmiendas presentadas por Unidas Podemos y las cuatro del PSIB con siete votos en contra de PP y Vox y seis votos a favor de Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y PSIB.

De este modo, estas nueve enmiendas continúan vivas y serán votadas en el pleno en el que se debata y vote el dictamen para derogar la ley.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, en la defensa de las enmiendas, ha subrayado que la derogación de esta ley es "una violación de los derechos humanos". "Al PP no le importan ni las víctimas ni la reconciliación", ha criticado.

A su entender, los de Santiago Abascal "buscan imponer un relato" basado en que la ley balear de memoria "dice qué deben opinar los ciudadanos y censura a los historiadores".

Por su parte, el socialista Omar Lamin ha lamentado que esta sea la segunda vez que se debate esta derogación en comisión parlamentaria. "Creo que en una sociedad democrática, madura y responsable no habría ninguna necesidad de plantearlo", ha considerado.

Cabe recordar que es la segunda vez que esta proposición de ley pasa por el Parlament, meses después de que el PP tumbara el primer intento de Vox a cambio del apoyo de la izquierda al decreto de zonas inundables y el de corrección de errores a una iniciativa.

El socialista ha acusado al PP de "faltar a su palabra" por apoyar la derogación ahora después de apoyarla en 2018 y también de "incumplir sistemáticamente" la ley.

"Es increíble ver que el Partido Popular Europeo ha hecho un paso hacia su democratización para deshacerse de un pasado horroroso y que todavía el PP de España y de Baleares tengan esta tentativa de seguir aferrándose al lado más oscuro de la historia de esta tierra", ha subrayado.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha puesto sobre la mesa que "en dos años y medio los únicos que han cambiado de opinión han sido los diputados del PP" por "puro tacticismo y como una simple moneda de cambio".

De su lado, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reprochado que la ley "no es de todos" ya que pone "víctimas que merecen reconocimiento y otras que merecen menos". "Se trata de cerrar heridas, no de echarles sal, que es lo que ustedes quieren", le ha dicho a la izquierda.

Finalmente, la 'popular' Cristina Gil ha defendido que el Govern "ha dado y dará continuidad" a los proyectos en beneficio del recuerdo a todas las víctimas a través de la ley de fosas y que así seguirá aunque se derogue la ley de memoria.

"El debate en esta comisión está siendo un ejemplo de que la memoria que ustedes defienden como colectiva, que es la suya, hace un flaco favor a la reconciliación", ha dicho la 'popular' a los grupos de la izquierda.