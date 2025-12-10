El Parlament enaltece la figura de María Corina Machado

Archivo - Fachada del Parlament - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado una iniciativa con la que enaltece la figura de María Corina Machado y su contribución a la paz e insta al Gobierno de España a reconocerla como merecedora del Premio Nobal de la Paz.

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PP, que ha salido adelante con siete votos a favor de PP y Vox y seis en contra de Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PSIB, según ha informado la Cámara balear.

Concretamente, la iniciativa pide al Gobierno de España que reconozca a María Corina Machado como merecedora del Premio Nobel de la Paz por "su trabajo incansable de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para conseguir una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

RECHAZADAS DOS PNL DEL PSIB

La Comisión ha rechazado, por otro lado, dos PNL de los socialistas, una sobre la defensa de la convivencia democrática, la tolerancia, el respeto y contra la proliferación de los discursos de odio y, otra, sobre la memoria democrática.

Así, con los votos en contra de PP y Vox, la Cámara ha rechazado condenar cualquier declaración política realizada por representantes públicos que fomente e incite al odio hacia cualquier persona o grupo social.

La iniciativa recordaba que los representantes públicos tienen una función y responsabilidad esencial en la lucha contra la incitación al odio y la intolerancia y defendía que se tienen que abstener de realizar declaraciones que fomenten e inciten al odio.

Igualmente, se ha rechazado instar al Govern a trabajar para prevenir conductas aporofóbicas y discursos de odio hacia personas potencialmente vulnerables por su origen o situación social.

El Parlament ha aprobado tres puntos de la PNL, con los que reafirma su compromiso con la promoción de la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos, particularmente de la libertad religiosa.

También insta al Ejecutivo balear a promover los valores de la diversidad y acabar con los prejuicios y los estereotipos para avanzar en la prevención y erradicación de la aporofobia y de los discursos de odio y a seguir trabajando para favorecer la inclusión social de toda la población.

La otra PNL, rechazada en su totalidad, pedía que el Parlament expresara su reconocimiento y homenaje a todas las mujeres que sufrieron la represión franquista e instaba al Govern a promover acciones de difusión y educación en materia de memoria democrática con perspectiva de género.

Entre otros puntos, solicitaba al Govern que apoyará el documental 'Més enllà de les bales' como herramienta pedagógica y que continuara desarrollando políticas públicas de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura, teniendo en cuenta las especificidades de las mujeres.

Finalmente, pedía no derogar la ley balear de memoria democrática. La iniciativa ha sido rechazada con siete votos en contra de PP y Vox y seis votos a favor del resto de grupos presentes en la Comisión.