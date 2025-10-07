Segunda sesión del Debate de Política General: los grupos responden a Prohens

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

La izquierda recrimina "falta de credibilidad" y Vox dice que Prohens "se ha apropiado" de su marco ideológico

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament retomará este miércoles, a partir de las 09.00 horas, el Debate de Política General con las intervenciones de los grupos parlamentarios y la posterior réplica de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

El Debate de Política General, el segundo de la legislatura, arrancaba este martes con el discurso de la líder del Ejecutivo que fijaba el reto demográfico como una de las problemáticas más acuciantes, constatando ya el hecho de que Baleares ha llegado al límite tanto en materia de visitantes como de personas migrantes que llegan en situación irregular.

Este miércoles será el turno de los grupos, que intervendrán en el pleno de la Cámara por un máximo de 30 minutos. Después, la presidenta tendrá turno de réplica.

Prohens reivindicaba en su intervención, cercana a los 90 minutos, las medidas impulsadas en la primera parte de la legislatura --con el 90 por ciento de su programa puesto en marcha-- al tiempo que lanzaba anuncios en materia de vivienda, contención turística, la crisis migratoria y la atención sociosanitaria.

Entre sus anuncios, endurecer el acceso a prestaciones como la Renta Social Garantizada, ampliando a tres años el mínimo de residencia legal; una nueva convocatoria de ayudas de hasta 10.000 euros para la compra de la primera vivienda destinada a menores de 40 años con un mínimo de cinco años de residencia en Baleares; así como la implantación del Bachillerato de Excelencia.

Sobre la cuestión lingüística y el enésimo desencuentro con Vox en relación a la vehicularidad del castellano, Prohens se comprometió con esta medida, aunque remarcando que "no se tiene que confundir eso [la vehicularidad del castellano] con dar pasos atrás en la protección de nuestra lengua y sus modalidades". "Hay líneas que no sobrepasaremos nunca", agregó.

En materia turística, subrayó que el Govern trabaja en la renovación del memorándum para seguir limitanto la llegada de cruceros al puerto de Palma, pero quiere ir más allá y rebajar el cómputo semanal de cruceristas.

También anunció un plan de choque para reducir las listas de espera de valoración de la dependencia y discapacidad dotado con 17,5 millones de euros, y la incorporación de 16 nuevos psicólogos en los centros de salud.

"FALTA DE CREDIBILIDAD"

Los grupos parlamentarios avanzaron sus reacciones al discurso de Prohens después del pleno en ruedas de prensa en las que la izquierda recriminó "falta de credibilidad", entre otras cuestiones, por no haber aplicado las medidas turísticas anunciadas en el debate del año pasado.

Según el portavoz adjunto de los socialistas, Marc Pons, "en el tercer año de legislatura, Baleares tiene a una presidenta con un problema de credibilidad evidente". Sobre la cuestión demográfica, criticó que para Prohens el archipiélago tiene "un problema de exceso de residentes".

En estos términos se pronunció también Més per Menorca, cuyo portavoz, Josep Castells, calificó de "postizo, artificioso y propagandista" el discurso de la presidenta, además de "muy lastrado por la falta de credibilidad".

También desde MÉS per Mallorca no dieron credibilidad a los anuncios y promesas de Prohens habida cuenta de que aquellos que realizó el año pasado acerca de la lucha contra la saturación turística no se han llegado a cumplir.

"El primer análisis de esta exposición es que la presidenta va sumando epifanías. El año pasado tuvo una sobre la saturación turística, este año otra sobre la población. A la tercera se considera milagro y procedería la santidad", ironizó el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia.

VOX CREE QUE EL PP SE APROPIA DE SU DISCRUSO

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, acusó a la líder del Ejecutivo de apropiarse del discurso de su partido, señalando que todo aquello que le había gustado daba "la casualidad que son propuestas y exigencias" realizadas y encuadradas en el marco ideológico de Vox.

"Para hacer las políticas de Vox lo mejor es que gobierne Vox. Este es el resumen que puedo hacer", dijo Cañadas, agregando que en el pleno de este miércoles detallará "lo que se ha apropiado de Vox y lo que ha aprobado gracias a Vox".

En respuesta, el portavoz de los 'populares' en el Parlament, Sebastià Sareras, defendió que son los de Santiago Abascal quienes van "a rebufo" de las posturas de su partido en cuestiones como la migración o la vivienda.

Por otro lado, puso en valor la intervención de Prohens, que calificó de "valiente, así como es ella". "Fue la primera en hablar de límites al turismo, en decir que no podemos crecer más. También en observar que habíamos llegado al límite de inmigración. Y hoy creo que ha sido muy valiente abriendo por primera vez un debate sobre el crecimiento poblacional, que es evidente que preocupa a la ciudadanía de Baleares", apuntó.