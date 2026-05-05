El Parlament insta al Gobierno a "recuperar la credibilidad" de España como socio "fiable y responsable" en la UE

Archivo - Vista general de un pleno del Parlament balear - PARLAMENT - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Gobierno central a "recuperar la credibilidad" de España como socio "fiable y responsable" de la Unión Europea, "abandonando posiciones unilaterales y discursos ideologizados que debilitan la influencia española en los principales foros europeos".

Así se ha aprobado en el pleno de este martes en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PP que ha sido aprobada con 26 votos a favor, 23 en contra y seis abstenciones en la sesión plenaria, debido al empate producido en comisión.

La iniciativa también reclama al Gobierno que cumpla "de manera clara y efectiva" los compromisos europeos en materia de seguridad y defensa, alineándose con los acuerdos adoptados por los Estados miembros y contribuyendo de forma "leal" al refuerzo de las capacidades estratégicas comunes de la UE y de la OTAN.

Finalmente, exige al Ejecutivo central que defienda una política exterior "coherente, coordinada y alineada" con la posición mayoritaria de la Unión Europea, evitando "decisiones improvisadas que generen división, aislamiento o pérdida de confianza entre los socios europeos".

RECHAZO A DOS PROPUESTAS DEL PSIB

El pleno también ha votado dos puntos de iniciativas de los socialistas debido a un empate en comisión que, en este caso, han sido rechazadas.

De este modo, se ha tumbado pedir al Govern que inicie la negociación para elaborar una nueva ley de función pública de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Por otro parte, tampoco ha salido adelante reclamar al Govern una actualización de las cuantías de la renta social garantizada para 2026, tomando como referencia el incremento del 11,4 por ciento aprobado por el Gobierno para el Ingreso Mínimo Vital.