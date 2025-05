El Parlament insta al Govern a elaborar una normativa autonómica que regule el derecho a la objeción de conciencia

Aprobada una PNL que pide al Gobierno que contrate inmediatamente un médico en el centro penitenciario de Menorca

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament insta al Govern a elaborar una normativa autonómica específica que regule el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario en el ámbito del IBSalut y en los centros concertados.

Así se ha acordado este miércoles en la Comisión de Salud en el marco de una proposición no de ley (PNL) de Vox, defendida por la diputada María José Verdú, que ha salido adelante con siete votos a favor de PP y Vox y seis en contra de Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PSIB.

La iniciativa también reclama al Govern que cree y mantenga un registro confidencial de profesionales objetores de conciencia, gestionado por la Conselleria de Salut, que permita una planificación adecuada de los recursos humanos y garantice la protección de los datos personales.

Igualmente, solicita que se garantice que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no implique ningún tipo de discriminación, represalia laboral ni perjuicio en la trayectoria profesional de los profesionales sanitarios objetores.

Por último, la PNL insta al Ejecutivo balear a promover acciones formativas y de sensibilización dirigidas al personal sanitario, con el objetivo de informar sobre el marco legal y deontológico de la objeción de conciencia y sobre las implicaciones éticas y organizativas derivadas de su ejercicio.

MÉDICO CENTRO PENITENCIARIO DE MENORCA

Por otro lado, la Comisión de Salud ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno de España a destinar los recursos necesarios para la contratación inmediata de un médico para cubrir la atención sanitaria en el centro penitenciario de Menorca.

Ha sido a instancias del PP que ha presentado una PNL, defendida por el diputado Jordi López, que solicita la contratación de un médico para garantizar que los presos reciban los tratamientos médicos necesarios en condiciones de seguridad y dignidad.