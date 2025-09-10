El Parlament insta al Govern a establecer protocolos de salud mental específicos para los colectivos más vulnerables

Un momento de la reunión de la Comisión de Salud del Parlament celebrada este miércoles. - PARLAMENT

Piden un plan piloto para reducir el absentismo en las citas médicas

La consellera de Salud no tendrá que comparecer para dar cuenta de las medidas adoptadas en relación a la macrogranja avícola de Llucmajor

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a establecer protocolos específicos de prevención e intervención en salud mental dirigidos a los colectivos especialmente vulnerables como los adolescentes, los mayores, las personas con discapacidad o las que sufren trastornos mentales graves.

Es uno de los puntos que constan en la proposición no de ley (PNL) debatida la tarde de este miércoles en la Comisión de Salud de la Cámara autonómica a instancias de la diputada del PSIB Teresa Suárez.

La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad en siete de sus ocho puntos. Solo uno, que pedía reforzar los equipos de atención primaria con más psicólogos y enfermeras especializadas en salud mental, ha decaído con los votos del PP, Vox y del grupo mixto.

Sí que han salido adelante los puntos que, entre otras cosas, reclaman al Govern que garantice la formación específica en salud mental a todo el personal de atención primaria; impulse circuitos de derivación "claros y ágiles" entre atención primaria y los servicios de salud mental comunitaria; o promueva el acceso equitativo a los servicios de salud mental para "reducir las desigualdades territoriales".

También a desarrollar acciones formativas específicas para el personal sanitario de atención primaria para reducir "la medicalización innecesaria del sufrimiento emocional" y a fomentar el uso responsable de los psicofármacos y concienciar sobre los riesgos de la cronificación por sobremedicación.

Además, la Cámara autonómica ha pedido al Govern que implemente servicios de atención grupal dentro de atención primaria dirigidos a personas con malestar emocional leve o moderado --como procesos de duelo, ansiedad leve o crisis de adaptación-- para brindar una alternativa terapéutica "eficaz y comunitaria".

Por última, ha exigido que todas estas medidas, una vez se adopten, sean evaluadas de forma anual.

MENOS ABSENTISMO EN LAS CONSULTAS

La Comisión de Salud del Parlament también ha dado luz verde a otra PNL, esta defendida por la 'popular' Sandra Palau, para implantar en el Hospital de Can Misses un plan piloto para tratar de reducir el absentismo en las consultas y pruebas médicas.

En esa línea, la Cámara ha instado al Govern a impulsar campañas de concienciación sobre la importancia de cancelar las citas médicas con antelación, dado su impacto negativo sobre la eficiencia del sistema sanitario, y a promover y mejorar los canales existentes para la gestión de citas y pruebas.

LA GRANJA DE LLUCMAJOR

Por contra, los votos en contra del PP, Vox y el grupo mixto han impedido que saliera adelante la solicitud de comparecencia de la consellera de Salud, Manuela García, para dar cuenta de las medidas adoptadas en relación con la macrogranja avícola que fue denunciada en Llucmajor.

La petición, registrada de forma urgente a finales de mayo por la exdiputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, pretendía que García explicara las actuaciones que su departamento había llevado a cabo de forma previa y posterior a las denuncias de las entidades animalistas.