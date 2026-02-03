El Parlament insta al Govern a facilitar la incorporación de psicólogos generales sanitarios en Atención Primaria

Archivo - Mujer en la consulta del psicólogo. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha instado al Govern a llevar a cabo, con carácter urgente, las modificaciones normativas y organizativas necesarias para garantizar la plena seguridad jurídica y operativa en la incorporación de los psicólogos generales clínicos sanitarios en la Atención Primaria.

Es uno de once puntos que han salido adelante de una moción sobre política general en materia de salud mental que la diputada socialista Teresa Suárez ha defendido en la sesión plenaria de este martes, la primera del año.

Así, con el apoyo de toda o casi todos los diputados, el Parlament ha constatado el crecimiento de la gravedad de los problemas de salud mental en Baleares y ha instado al Govern a garantizar la equidad territorial de los servicios de salud mental en todo el archipiélago.

También ha instado incrementar la plantilla de profesionales de salud mental, poner en funcionamiento el Observatorio Autonómico para la Salud Mental, o aumentar los dispositivos de atención especializada dirigidas a personas con trastornos mentales graves y complejos.

La Cámara autonómica, asimismo, ha exigido al Govern a llevar a cabo las modificaciones normativas y organizativas necesarias para garantizar la plena seguridad jurídica y operativa en la incorporación de los psicólogos generales clínicos sanitarios en la Atención Primaria y a definir la cartera de servicios de estos profesionales.

Otros puntos de la moción que han sido aprobados reclaman programas específicos de acompañamiento a familias y personas cuidadoras, un programa de apoyo integral a los profesionales de la salud mental y a impulsar campañas de sensibilización social.

Por el contrario, han decaído propuestas como constatar que la situación de emergencia habitacional tiene un impacto directo y negativo sobre la salud mental, a presentar durante el primer trimestre de este año el plan operativo que desarrolle el Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental, a publicar las listas de espera de los servicios de salud mental y a prohibir la derivación de pacientes de las agendas de los psicólogos clínicos a los psicólogos generales sanitarios cuando eso pueda suponer una rebaja del nivel asistencial.

EL DEBATE

Suárez, durante su intervención, ha señalado que muchos de la quincena de puntos que ha planteado son anuncios hechos por el Govern a lo largo de la presente legislatura pero que no hay constancia de que hayan llevado a cabo.

"La iniciativa pretende recordarles los deberes que tienen pendientes", ha subrayado la socialista, quien ha lamentado que, a un año de finalizar su mandato, el Ejecutivo de Marga Prohens se haya quedado "sin tiempo".

"Les han votado por lo que dijeron que harían, y lo que no es posible es que en tres años de legislatura ninguna de sus propuestas esté sobre la mesa. Si hubieran trabajado como dicen que han hecho, los resultados deberíamos verlos este 2026", ha añadido.

Suárez ha sido especialmente crítica con la falta de transparencia alrededor de las listas de espera, la falta de equidad territorial entre islas, las carencias en las plantillas o la contratación "absolutamente irregular" de unos psicólogos "incorporados con calzador" en la Atención Primaria que ha derivado en una reclamación de parte del sector.

En la misma línea se ha expresado la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, quien ha lamentado que año tras año el pleno debata las mismas cuestiones relativas a la salud mental ante la falta de acción del Govern.

"Cuando una persona tiene ansiedad o depresión, la respuesta que se tiene que encontrar de la sanidad pública no es el diazepam sino una red que la ampare. Y para eso necesitamos una normativa que dé seguridad jurídica a la incorporación de los psicólogos clínicos sanitarios en los centros de salud, que necesitamos 370 y no 18 ni uno por cada centro", ha subrayado.

La diputada de Més per Menorca Joana Gomila, por su parte, ha puesto el acento en las carencias que los servicios de salud mental presentan en la isla, donde faltan, entre otras cosas, una unidad de patología dual o mejoras en el hospital psiquiátrico de día.

"La verdad es que no avanzamos mucho. La salud mental es la gran olvidada del PP en Menorca", ha recriminado.

La diputada del PP Isabel Borrás ha salido al paso de los reproches de la izquierda y, pese a reconocer que la salud mental es un problema grave en Baleares, ha puesto en valor las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico en esta materia.

"Aceptamos el diagnóstico, pero consideramos que es imprescindible remarcar el compromiso del Govern. Hay que reforzar el sistema y seguir con buenas políticas, como hasta ahora", ha apuntado para justificar las enmiendas que ha presentado su grupo, de las cuales tres han sido aceptadas.

Además, ha acusado al PSIB de impostar su interés por la salud mental. "Su interés nació el día que entraron en la oposición, y el nuestro está plasmado en el programa electoral", ha sostenido.

La parlamentaria de Vox María Jesús Verdú ha acusado a la izquierda de intentar "mezclar problemas reales que existen con planteamientos vagos, ideologizados e ineficaces".

"Cuando hablamos de salud mental no hablamos de eslóganes sino de personas que sufren y de profesionales que trabajan cada día al límite. No vamos a convertir la salud mental en un decorado político", ha subrayado.